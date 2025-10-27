Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Vali Ergün, Hopa'da öğrencilerle bir araya geldi

        Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa ilçesindeki Yoldere Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:58 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:58
        Vali Ergün, Hopa'da öğrencilerle bir araya geldi
        Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa ilçesindeki Yoldere Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Vali Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Yoldere Cumhuriyet Ortaokulu’na yaptığı ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kendisini tulum çalarak karşılayan öğrencilerle sohbet eden Ergün, sınıfları gezerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        Programlı ders çalışmanın önemini vurgulayan Ergün, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

