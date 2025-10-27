Vali Ergün, Hopa'da öğrencilerle bir araya geldi

Kendisini tulum çalarak karşılayan öğrencilerle sohbet eden Ergün, sınıfları gezerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Vali Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Yoldere Cumhuriyet Ortaokulu’na yaptığı ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

