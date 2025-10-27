Vali Ergün, Hopa'da öğrencilerle bir araya geldi
Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa ilçesindeki Yoldere Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Vali Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Yoldere Cumhuriyet Ortaokulu’na yaptığı ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Kendisini tulum çalarak karşılayan öğrencilerle sohbet eden Ergün, sınıfları gezerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Programlı ders çalışmanın önemini vurgulayan Ergün, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
