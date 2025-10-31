Kestane ağacından yapılan tescilli evler Arılı köyüne ziyaretçi çekiyor

YUSUF OKUR - Artvin'de en fazla tescilli yapının bir arada bulunduğu Arhavi ilçesine bağlı Arılı köyü, kestane ağacı kullanılarak göz dolma tekniği ile inşa edilen geleneksel mimarisiyle öne çıkıyor.

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca 2013'te tescillenen 15 ev ile birer cami ve çeşme, köye yerli ve yabancı ziyaretçi çekiyor.

Artvin Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, AA muhabirine, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Arılı köyünün, geleneksel mimariyle inşa edilmiş tescilli tarihi konutlarıyla ön plana çıktığını söyledi.

Aytekin, tescillenen yapıların, dönemin teknik ve iklim koşullarına uygun şekilde inşa edildiğini belirterek, "15 tescilli binamız var burada. Aynı zamanda bir camimiz, bir de çeşmemiz bulunuyor." dedi.

Arılı köyünün, Osmanlı döneminden bugüne ulaşan geleneksel konutlarıyla adeta bir açık hava müzesi olduğunu ifade eden Aytekin, "İç kısımlara doğru gittiğimizde daha fazla ahşabın kullanıldığı yapıları görüyoruz. Burada da Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerimizde olduğu gibi mevsimsel durumdan, nemden dolayı iki katlı mimari bizi karşılıyor." diye konuştu.

Aytekin, alt katı taş, üst katı ise yağışa dayanıklı kestane ağacı kullanılarak yöresel mimari geleneği olan göz dolma tekniği ile yapılan evlerin muhteşem görsellik sunduğunu söyledi. Arılı köyünün, Yusufeli ilçesine kadar uzanan Yeşil Yol Projesi'nin başladığı nokta olması nedeniyle de turizmde ön planda olduğunun altını çizen Aytekin, "Burası eşsiz güzellikler sunan, birçok yaylaya da ulaşımın sağlandığı bir güzergah. Köyün turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için müdürlük olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Aytekin, köydeki tescilli evlerin 19. yüzyılın ortalarında yapıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Bunlar, 160-170 yıldır varlığını sürdüren ve hala içinde yaşamın devam ettiği binalar. Artvin genelinde yaklaşık 160 adet tescilli sivil mimari örneği ev var. Bunlardan 61'i Arhavi ilçemizde, 15'i ise Arılı köyünde. Dolayısıyla ilimizde bir arada bu kadar fazla tescilli yapının olduğu tek yer Arılı köyü. Birçok yerde böyle tek tük yapılarla karşılaşabiliyoruz ama burada köy neredeyse bütüncül olarak geçmişin hafızasını korumuş durumda."

- Turistler köyde gördükleri manzaradan memnun Arılı köyünü gezmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Gülden Abacı, köyde geçirdikleri zamanın unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi. Büyükşehirlerde gökyüzünü bu kadar net görebilmenin, temiz havayı hissedebilmenin mümkün olmadığını dile getiren Abacı, şöyle devam etti: "Burada yeşilin her tonunu gördük. Arabasız, yürüyerek doğayı keşfetmek çok keyifliydi. Bizi sıcak bir masa, güler yüzlü insanlar karşıladı. Restoranda değil de bir komşunun evine gitmiş gibi hissettik. Uzun zamandır birçok insanın hasret kaldığı o sıcak masayı, sobanın sesini, üstündeki çayın kaynayışını hissettik. Yemekler, tereyağının kokusu, evlerin yapısı, hepsi çok etkileyiciydi. Yıllar önce bu kadar düşünülmüş bir mimariyle karşılaşmak bizi hayrete düşürdü. Herkesin bu doğayı, bu sıcak ortamı yaşamasını tavsiye ediyorum." Turist rehberi Osman Çamkerten de Arılı köyünün hem mimari hem de kültürel açıdan özel bir yer olduğunu belirtti.