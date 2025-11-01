Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

        Artvin'in Borçka ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu, 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

        Giriş: 01.11.2025 - 10:09 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:09
        Artvin'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Artvin'in Borçka ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu, 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

        Cankurtaran mevkisinde bir otomobille drift atıldığı anların görüntüsünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine, Borçka Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Otomobille drift attığı belirlenen S.K'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

        Ayrıca S.K. hakkında ilgili kanun gereği "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

