Artvin'de asayiş ve güvenlik basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında asayiş ve güvenlik basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Ergün, valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kentte kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azalma olduğunu belirtti.

Ekim'de kent genelinde çeşitli suçlardan aranan 69 hükümlünün yakalandığını ifade eden Ergün, ruhsatsız silah operasyonlarında ise 24 silah ele geçirildiğini, 12 kişi hakkında da işlem yapıldığını aktardı.

Ergün, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiğine işaret ederek, "Geçtiğimiz ay uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 34 kilo 230 gram uyuşturucu madde ile 234 adet sentetik ecza ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında da suç unsuru tespit edilen 16 kişi ve 16 hesap hakkında da işlem yapıldı." diye konuştu.

Kentte geçici koruma altındaki düzenli göçmen sayısının 60 olduğu bilgisini paylaşan Ergün, şunları kaydetti: