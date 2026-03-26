        Artvin'de düzenlenen etkinlikle suyun önemine dikkat çekildi

        Artvin'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce su ve su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Halitpaşa Meydanı'nda bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, 'su yoksa yarında yok' yazılı pankart ve dövizlerle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüş esnasında öğrenciler, 'su hayattır boşa akıtma', 'musluğu kapat geleceği aç', 'suyuna sahip çık geleceğini koru', 'su hayattır' sloganları atarak suyun önemine dikkat çekti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Milli Egemenlik Anaokulu Müdürü Ertürk Seçgün, insanlık ve yaşanabilir bir dünya için suyun hayati öneme sahip olduğunu söyledi.



        Suyun insanlığın kaderini belirleyen bir miras olduğuna işaret eden Seçgün, "Medeniyetler suyun etrafında şekillenmiş, onunla büyümüş ve gelişmiştir. Ancak bugün bilinçsiz tüketim ve israf, geleceğimizi tehdit etmektedir. Eğer önlem almazsak kuraklık ve susuzluk kaçınılmaz olacaktır." dedi.


        Öğretmen ve öğrencililerle bir araya gelen Vali Turan Ergün, etikliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Resim sergisi açılan programda, öğrencilere yönelik atölye etkinlikleri de yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        ABD ve Avrupalı akademisyenlerden 'İran' bildirisi: Savaşı durdurun!
        ABD ve Avrupalı akademisyenlerden 'İran' bildirisi: Savaşı durdurun!
        Savaş girdi maliyetlerini etkiledi
        Savaş girdi maliyetlerini etkiledi
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Çok para kazanmıyoruz"
        "Çok para kazanmıyoruz"
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu

        Benzer Haberler

        Artvin'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Artvin'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Cezaevinden kaçtı, ilçe merkezine doğru koşarken kayalık alanda yakalandı
        Cezaevinden kaçtı, ilçe merkezine doğru koşarken kayalık alanda yakalandı
        Artvin Valisi Ergün, mantar üretim tesisinde incelemelerde bulundu
        Artvin Valisi Ergün, mantar üretim tesisinde incelemelerde bulundu
        Artvin'de hedef 2026 yılında 750 bin fidan
        Artvin'de hedef 2026 yılında 750 bin fidan
        Artvin'de 200 zeytin fidanı dikildi
        Artvin'de 200 zeytin fidanı dikildi
        Artvin'den devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
        Artvin'den devrilen TIR'ın şoförü yaralandı