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Trafikte 'yol vermeme' kavgası cep telefonuyla görüntülendi

DHA

ARTVİN'in Borçka ilçesinde iki grup arasında trafikte 'yol vermeme' yüzünden çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memuru, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde iki grup arasında trafikte 'yol vermeme' yüzünden çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memuru, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.
Borçka ilçe merkezinde yaklaşık bir hafta önce iki grup arasında trafikte 'yol vermeme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayı gören bir vatandaş, iddiaya göre belindeki kurusıkı tabancayı çıkararak havaya ateş etti. Bu sırada olay yerinde bulunan bir polis memuru da kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Ancak grup dağılmadı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol sağlandı. Kavgada yaralanan 1 kişi, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

ARTVİN

13 Ekim 2019 Pazar

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