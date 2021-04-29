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Yusufeli Barajı´nda son 1 ay

DHA

Yusufeli Barajı´nda son 1 ay


Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, mayıs sonunda tamamlanacak. Yusufeli Barajı'nın yüklenici firması Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "6,5 yıl dünya hız rekorudur. Ne Çin´de ne Brezilya´da ne de dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük baraj yapılmadı" dedi. 
Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, mayıs ayı sonunda dökülecek son metreküp betonla 6,5 yıl süren çalışma sonucu tamamlanacak. Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden olan Artvin´deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. Yusufeli Barajı´nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye´nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gece gündüz sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.
GÖVDE 100 KATLI GÖKDELENE EŞİT
Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa ediliyor. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde bu yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek. Baraj, mayıs ayı sonunda dökülecek son metreküp betonla 6,5 yıl süren çalışma sonucu tamamlanacak.
`6,5 YIL DÜNYA HIZ REKORUDUR´
Yusufeli Barajı´nın, dünyanın 3´üncü en yüksek, Türkiye´nin ise en yüksek barajı olduğunu kaydeden Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, şunları söyledi:
"Bu projeye 6 yıl önce başladık, mayıs ayının sonunda bu barajla ilgili son metreküp betonu da dökmüş olacağız. 6,5 yıl bir dünya hız rekorudur. Ne Çin´de ne Brezilya´da ne de dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir baraj yapılamadı. Hem yükseklik hem de yapılış hızı yönünden dünyanın en önemli projelerden biridir. Eskiden bu barajları hep yabancılar yapardı. Türk müteahhitler ancak taşeron olarak çalışırdı. Ya betonunu dökerdik ya da tünelini açardık ama bugün bu baraj, Türk mühendislerinin ve çalışanlarının yaptığı bir projedir. Bu projede ortalama 10 bin kişi çalıştı. Ayrıca bu barajla birlikte su altında kalacak tüm yollar, baraj su seviyesinin üzerine taşındı ve 57 kilometre uzunluğunda yollar yapıldı. Yılda 2 milyar kilovat saat enerji üretecek, ortalama senede 3 milyar TL'ye yakın enerji üretmiş olacak. Aynı zamanda yenilebilir enerjiden ne kadar enerji üretirsek, doğal gaz ve kömürü daha az ithal ederiz. Yeşil bir enerji olduğu için atmosferi kirletmiyor, aksine atmosfere katkı sağlayan çok çevreci bir baraj haline gelecek."DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2021-04-29 10:29:46

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