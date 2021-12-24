Artvin’de buzlanma ve kar yağışı nedeniyle okullar yarın yine tatil edildi

Artvin merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24 Aralık Cuma günü olmak üzere Artvin' merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Öte yandan Artvin’de kar yağışı nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri de eğitime ara verilmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.