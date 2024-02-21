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        Haberler Gündem Güncel Artvin Hopa'da CHP seçim bürosunda yumruklu kavga - Güncel son haberler

        CHP Hopa seçim bürosunda yumruklu kavga kamerada

        Artvin Hopa'da CHP seçim bürosunda il genel meclisi adaylığı itirazı nedeniyle yumruklu kavga çıktı. O anlar görüntülere yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:09 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:24
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        CHP seçim bürosunda yumruklu kavga
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        Artvin'in Hopa ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim bürosunda il genel meclisi adaylığı itirazı nedeniyle çıkan arbede kavgaya dönüştü.

        DHA'da yer alan habere göre o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, CHP Hopa İlçe Belediye başkan adayı Utku Cihan, "Kimsenin bizi provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Hangi görüşten olursa olsun hep birlikte Hopa’da iyi şeyler yapmak için birlikte hareket edeceğiz" dedi.

        İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan CHP seçim bürosuna gelen partili bir grup, iddiaya göre, belirlenen İl Genel Meclisi üyeliği listesine itiraz etti.

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        İtiraz sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye, ardından da kavgaya dönüştü. Seçim bürosu dışına da taşan yumruklu kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        "BU TÜR PROVOKASYONLARA GELMEYECEĞİZ"

        CHP Hopa İlçe Belediye başkan adayı Utku Cihan, partisinin ilçe örgütü, İl Genel Meclisi üye ve adaylarına sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, yaşananları kınadı. Cihan, "Hopa’da birileri gelerek tehditler savurmuş, sonrasında da meclis üyesi adaylarımızda yumruklu saldırıda bulunulmuştur. Biz Hopa’da barış içerisinde kardeşçe bir seçim süreci yürütmeye çalışıyoruz. Kimsenin bizi provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Hangi görüşten olursa olsun hep birlikte Hopa için iyi şeyler yapmak için birlikte hareket edeceğiz. Bugün burada olduğu gibi bizi kimsenin provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Meclis üyelerine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bundan sonra Hopa'da bu tür olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. İlgili kişilerle ilgili hukuki süreçleri hızlıca başlatacağız; bunun görüntü kayıtları elimizde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem yönetim kurulu üyelerine hem meclis üyesi adaylarına bugün burada bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı organizedir, telefonla insanlar çağrılmıştır ve saldırı bu şekilde yapılmıştır. Bu işin peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki süreci huzurla hep birlikte yürüteceğiz. Bu tür provokasyonlara gelmeyeceğiz" dedi.

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        #haberler
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        #hopa

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