        Artvin'de öğretmen araç içinde ölü bulundu

        Artvin’de öğretmen araç içinde ölü bulundu

        Artvin'in Şavşat ilçesinde bir öğretmen, köy yolunda park halindeki aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Öğretmen araç içinde ölü bulundu

        Artvin’in Şavşat ilçesinde bir öğretmen, köy yolunda park halindeki aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        ARACIN İÇİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kireçli köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şavşat Ahmet Fevzi İlköğretim Okulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan 53 yaşındaki İsmail Dede’den haber alamayan vatandaşlar, durumu fark ederek yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, öğretmeni aracının içinde hareketsiz halde buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Dede’nin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, ölümün nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        "Hazırlıklara başlayın"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
