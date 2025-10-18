Habertürk
Habertürk
        Arzum Onan: Evlilik niyetimiz yok

        Arzum Onan: Evlilik niyetimiz yok

        Arzum Onan, sevgilisi Özkan ile gizlice evlendiği iddialarını yalanlarken nikâh masasına oturmaya niyetli olmadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 17:26 Güncelleme: 18.10.2025 - 17:36
        "Evlenmeyeceğim"
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, Mayıs 2023'te Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitirdikten sonra Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlayan Arzum Onan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

        Orkan Özkan - Arzum Onan
        Orkan Özkan - Arzum Onan

        Doktor kontrolü için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Arzum Onan, daha sonra alışveriş yaptı. Sevgilisi Özkan ile gizlice evlendiği iddialarını; "Evlenmiş olsam çıkar açıklardım, bunun saklanacak tarafı yok" sözleriyle yalanlayan Onan, "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır, şimdilik öyle bir niyetimiz yok, evlilik düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

        "Evlilik yok"
        #Arzum Onan
