10 işçi hayatını kaybetmişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Asansör kazası davasındaki ceza ve beraatlere onama

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Şişli'de 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasına ilişkin 9 sanığa verilen 60 bin 800'er adli para cezasını onadı.

10 işçi hayatını kaybetmişti


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 23 Mart 2018'de karara bağlanan 25 sanıklı davaya ilişkin istinaf başvurularını karara bağladı.

“KARAR USUL VE ESASA UYGUN”

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, tarafların yaptığı istinaf başvurularının esastan reddine karar veren Ceza Dairesi, 9 sanığa verilen 60 bin 800'er liralık adli para cezası ile olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle 16 sanık hakkında verilen beraat kararlarını onadı. Daire, yerel mahkemenin verdiği kararın usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delil ve işlemlerde bir eksiklik olmadığı gerekçesiyle onama kararı verdi.
Bu kararla 9 sanık hakkında verilen ceza kesinleşti. 16 sanık yönünden ise Yargıtay temyiz yolu bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Şişli'de 6 Eylül 2014'te, eski Ali Sami Yen Stadı arazisindeki inşaatta malzeme ve işçi taşıyan asansörün 32. kattan zemine düşmesi sonucu 10 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 25 sanık hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek'' suçundan 2,5 yıldan 22,5'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

9 SANIĞA CEZA, 16’SINA BERAAT

23 Mart 2018'de karara bağlanan davada açıklayan İstanbul 13. Agır Ceza Mahkemesi, 9 sanığı "10 işçinin bilinçli taksirle ölümüne neden olmak" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırmıştı. Hapis cezası toplamda 60 bin 800'er lira adli para cezasına çevrilmişti. Mahkeme heyeti, yargılanan diğer 16 sanığın ise, olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Binali Yıldırım: 850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi
GÜNDEM"850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi"
Avcılar'da trafik kazası: 14 yaralı
GÜNDEMAvcılar'da trafik kazası: 14 yaralı
Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMKocaeli'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Anne katili, akıl hastanesine sevk edildi
GÜNDEMAnne katili, akıl hastanesine sevk edildi
'Omuz atma' kavgasında, araya giren genç bıçaklandı
GÜNDEM'Omuz atma' kavgasında, araya giren genç bıçaklandı
Eski HDP milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı
GÜNDEMEski HDP milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı
Bakan Dönmez, Somalı madencilerle iftar yaptı
GÜNDEMBakan Dönmez, Somalı madencilerle iftar yaptı
ABD'deki FETÖ okullarının yöneticisinin açacağı yeni okul tepki uyandırdı
GÜNDEMABD'deki FETÖ okullarının yöneticisinin açacağı yeni ...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş araç ve ihale genelgesi yayınladı
GÜNDEMYavaş'tan araç ve ihale genelgesi
Bakan Soylu'ya esnaftan özel teşekkür
GÜNDEMBakan Soylu'ya esnaftan özel teşekkür

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X