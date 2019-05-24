10 işçi hayatını kaybetmişti



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 23 Mart 2018'de karara bağlanan 25 sanıklı davaya ilişkin istinaf başvurularını karara bağladı.



“KARAR USUL VE ESASA UYGUN”

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, tarafların yaptığı istinaf başvurularının esastan reddine karar veren Ceza Dairesi, 9 sanığa verilen 60 bin 800'er liralık adli para cezası ile olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle 16 sanık hakkında verilen beraat kararlarını onadı. Daire, yerel mahkemenin verdiği kararın usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delil ve işlemlerde bir eksiklik olmadığı gerekçesiyle onama kararı verdi.

Bu kararla 9 sanık hakkında verilen ceza kesinleşti. 16 sanık yönünden ise Yargıtay temyiz yolu bulunuyor.



NE OLMUŞTU?



Şişli'de 6 Eylül 2014'te, eski Ali Sami Yen Stadı arazisindeki inşaatta malzeme ve işçi taşıyan asansörün 32. kattan zemine düşmesi sonucu 10 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 25 sanık hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek'' suçundan 2,5 yıldan 22,5'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



9 SANIĞA CEZA, 16’SINA BERAAT



23 Mart 2018'de karara bağlanan davada açıklayan İstanbul 13. Agır Ceza Mahkemesi, 9 sanığı "10 işçinin bilinçli taksirle ölümüne neden olmak" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırmıştı. Hapis cezası toplamda 60 bin 800'er lira adli para cezasına çevrilmişti. Mahkeme heyeti, yargılanan diğer 16 sanığın ise, olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetmişti.