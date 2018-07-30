ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı ile arasındaki "Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi" ile ilgili sözleşmede yapılan değişlikle ASELSAN'a 247,5 milyon TL ve 33,7 milyon dolarlık ek sipariş verildiği bildirildi.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ( KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 'Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi' ile ilgili olarak 5 Şubat 2013 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 247 milyon 517 bin 78 TL + 33 milyon 682 bin 993 dolar tutarında ilave 'Güvenlik Sistemi' siparişi verilmiştir. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında, teslimatların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır."

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