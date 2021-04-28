Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamAselsan kârını yüzde 34 artırdı - Haberler
ABONE OL

ASELSAN'ın net kârı ilk çeyrekte 1,2 milyar TL oldu

ASELSAN'ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 büyüyerek 3,2 milyar TL'ye ulaşırken, şirketin brüt karı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 24 seviyesinde arttı. FAVÖK geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artış göstererek 761 milyon TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı şirketin yıl sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan yüzde 20-22 aralığının üstüne çıkarak yüzde 24 olarak gerçekleşti. ASELSAN’ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1,2 milyar TL seviyesine ulaşt

Aselsan kârını yüzde 34 artırdı - Haberler
AA

ASELSAN'ın net karı yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1,2 milyar TL oldu.

ASELSAN'dan yapılan açıklamayla, yılın ilk çeyrek finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre şirket, salgın döneminde yaşanan küresel ekonomik daralmaya rağmen dönemi istikrarlı büyüme ve yüksek karlılıkla tamamladı.

ASELSAN'ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 büyüyerek 3,2 milyar TL'ye ulaşırken, şirketin brüt karı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 24 seviyesinde arttı.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artış göstererek 761 milyon TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı şirketin yıl sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan yüzde 20-22 aralığının üstüne çıkarak yüzde 24 olarak gerçekleşti.

ASELSAN’ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1,2 milyar TL seviyesine ulaştı, şirketin özkaynaklarının aktife oranı yüzde 56, bakiye siparişleri toplamı da 9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün, 2021 yılın ilk çeyreğinin dünyanın salgınla mücadelesinin ikinci yılına girdiği, ülkelerin salgının ekonomik hasarlarını asgari seviyeye indirmek için tüm yöntemleri denediği bir dönem olduğunu aktardı.

ASELSAN olarak Türkiye için üstlendikleri sorumluluğun tam bilinciyle faaliyetlere yine kesintisiz devam ettikleri bir çeyreği geride bıraktıklarını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizden çalışanlarımıza, tedarikçilerimizden toplumumuza her bir paydaşımızı gözeterek, her türlü sağlık tedbirini istisnasız alarak her zamanki disiplinimizle çalıştık. Bunun sonucunda 2021 yılının ilk çeyreğinde büyüme ve karlılık göstergelerimizde belirgin bir ivmelenme yaşadık. 2021 yılının ilk ayları ASELSAN'ın kuruluş misyonunun, var olma nedeninin bir kez daha görünür olduğu bir dönem oldu.

Ülkemize doğrudan veya dolaylı yoldan uygulanmaya çalışılan ambargolar savunmada kendi kendine yetebilirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. ASELSAN tarafından geliştirilip üretilen CATS Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sisteminin kullanıma alınması 45 yılı aşkın süredir devam ettirdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin en güncel örneği oldu."

Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın vizyonu ile Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık mücadelesinde her geçen gün büyüyen tedarikçi ekosisteminin önemli bir parçası olduklarının altını çizerek, oluşturdukları güç birliği şemsiyesi altında 2021 yılında tedarikçileri finansal olarak destekleme çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bu kapsamda sadece ilk çeyrekte 4 bini aşkın tedarikçiye 4 milyar TL'ye yaklaşan ödeme yaparak finansal katkı sağladıklarını aktaran Görgün, "Tedarikçi ağımızı daha etkin yönetmek, millileştirme çalışmalarımıza ivme kazandırmak ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü arttırmak amacıyla direktörlük seviyesinde olan Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğümüzü, Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı olarak yapılandırdık. Hayata geçirdiğimiz yeni organizasyonla başta millileştirme olmak üzere savunma sanayine yeni firma kazandırılması konularında çok daha proaktif olacağız." ifadelerini kullandı.

"FİNSANAL TEKNOLOJİLERE ODAKLANIYORUZ"

Görgün, ASELSAN’ın savunma dışı alanlardaki hakkında da bilgi verdi.

2020 yılının zorlu koşullarında milletin ihtiyacına çözüm bulabilmek amacı ile başlatılan solunum cihazı üretim seferberliğinde, üzerlerine düşeni yaparak on binlerce solunum cihazını Sağlık Bakanlığı'nın hizmetine sunduklarını hatırlatan Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılı ilk çeyreğinde ani kalp durmalarında kritik müdahaleyi gerçekleştirecek Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazımızın Fransa ve İtalya’ya ihracatlarını gerçekleştirdik. Finans sektöründe yaşanan hızlı değişimleri gözeterek, finansal teknolojilerde yaşanan gelişmeleri takip etmek ve bu alandaki iş geliştirme fırsatlarını değerlendirmek amacıyla organizasyonumuzu yapılandırdık.

Finansal teknolojilere odaklanıyoruz Güçlü finansal yapımız ve deneyimimiz ile finansal teknolojiler alanında da önemli bir teknoloji sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz. Ciddi mühendislik yeteneği gerektiren bu alanda milli teknolojiler geliştirmek için gece gündüz çalışacağız."

Görgün, ikinci yılına giren küresel salgın ve beraberinde gelen ekonomik sıkıntıların, şirketlerin güçlü finansal yapıya sahip olmasının önemini ortaya çıkardığının altını çizdi.

Güçlü özkaynakları, düşük borçluluk oranları ve kuvvetli bilançoları ile 2021 yılının kalan döneminde de aynı çalışma azmiyle ilerlemeye ve bunu finansal sonuçlara aktarmaya devam edeceklerini belirten Görgün, "Savunma sanayiinde edindiğimiz deneyimin sivil birçok alana aktarılması sürecinde bizleri her zaman cesaretlendiren ve bu yolda liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu başarıda emeği geçen 9 bine yakın çalışanımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
İŞ-YAŞAMEmekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Son dakika... Emeklilere yapılacak olan bayram ikramiyesi belli oldu
İŞ-YAŞAMEmekliye bayram ikramiyesi belli oldu
Kripto para yatırımı nasıl yapılır?
İŞ-YAŞAMKripto para yatırımı nasıl yapılır?
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
İŞ-YAŞAMİstanbul'un en uzun tüneli açılıyor
VakıfBank, Entegre Yönetim Sistemini kurdu
İŞ-YAŞAMVakıfBank, Entegre Yönetim Sistemini kurdu
Halkbank'tan Paraf için yeni avantajlar
İŞ-YAŞAMHalkbank'tan Paraf için yeni avantajlar
Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 2020'de 1 milyar doları aştı
İŞ-YAŞAMSu ürünlerinde gelir 1 milyar doları aştı
Trendyol'dan 1 milyar dolar hedefi - Haberler
İŞ-YAŞAMTrendyol'dan 1 milyar dolar hedefi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 1256 yatırım teşvik belgesi verdi
İŞ-YAŞAMBakanlık 1256 yatırım teşvik belgesi verdi
Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
İŞ-YAŞAMEmekli ikramiyesi ne zaman verilecek?