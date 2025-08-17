Habertürk
        ASELSAN, tekno macerayı Erzurum'a taşıdı - Teknoloji Haberleri

        ASELSAN, tekno macerayı Erzurum'a taşıdı

        ASELSAN'ın 50'nci Yıl Çocuk Şenliği kapsamında tasarlanan Tekno Macera Tırı, beşinci durağı Erzurum'da çocukları bilim ve teknolojinin eğlenceli dünyasıyla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 11:37 Güncelleme: 17.08.2025 - 11:37
        ASELSAN, tekno macerayı Erzurum'a taşıdı
        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 16 Ağustos'ta Erzurum’da başlayan ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği, 24 Ağustos'a kadar sürecek. Festival, Erzurumlu çocukları bilimin eğlenceli dünyasında keyifli yolculuğa çıkaracak.

        Kasım ayına kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde çocuklarla buluşacak olan Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın yenilikçi vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Tekno Macera Tırı, teknoloji ve bilimi Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

        HEM EĞLENCE HEM ÖĞRENME

        Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken "Bir Doğa Yolculuğu" kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

        Tekno Macera Tırı, Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir ve Erzurum'un ardından, 30 Ağustos-7 Eylül’de Çanakkale'de, 13-21 Eylül'de Gaziantep'te, 4-12 Ekim'de Malatya'da, 18-26 Ekim'de Mardin'de ve 1-9 Kasım'da Antalya'da çocuklarla buluşacak.

        2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla 65 binden fazla çocuğa ulaşan Tekno Macera, ASELSAN'ın 50’nci yılına özel yeniden tasarlandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği, bugüne kadar Şanlıurfa, Samsun, Van ve Nevşehir’de binlerce çocuğu ağırladı.

