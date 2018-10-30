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Atalay Berkay-Arda Turan kavgasıyla ilgili olarak şunları söyledi: Mahkemeye taşınan bir olay ve mekanın içinde kamera kayıtları yok. Kavganın olduğu mekan çok küçük oranın tercih edilmesindeki en büyük etken de basının orada olmaması. Konu mahkemeye taşındığı için sonuçlanmadan konuşmak doğru değil. Ama ben Aslıhan'a hamile olduğu için çok üzüldüm. 8 buçuk aylık hamileydi çok riskli bir durum. Basında çok acımasız davranıyor. Bu kadar çok haber yapılması için çocuğun doğması beklenebilirdi. Allah'a şükür bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.