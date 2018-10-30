Asena Atalay 2. Sayfa programına konuk oldu. Caner Erkin’den olaylı bir şekilde boşanan Asena Atalay Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Asena Atalay, merak edilenleri canlı yayında anlattı.
Atalay Berkay-Arda Turan kavgasıyla ilgili olarak şunları söyledi: Mahkemeye taşınan bir olay ve mekanın içinde kamera kayıtları yok. Kavganın olduğu mekan çok küçük oranın tercih edilmesindeki en büyük etken de basının orada olmaması. Konu mahkemeye taşındığı için sonuçlanmadan konuşmak doğru değil. Ama ben Aslıhan'a hamile olduğu için çok üzüldüm. 8 buçuk aylık hamileydi çok riskli bir durum. Basında çok acımasız davranıyor. Bu kadar çok haber yapılması için çocuğun doğması beklenebilirdi. Allah'a şükür bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
Aslıhan'a "önemli olan sensin inşallah bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alırsın" diye mesajda attım. Olayı görünce direk Arda'nın dışarıda olmasına kızdım ama o da karısından özür diledi. Konunun bana dönmesiyle insanların ne düşündüğüne ilgilenmiyorum. Bizde boş yorum yapan fazla kişi var.
Atalay özel hayatıyla ilgili olarak şu sözleri söyledi: Bana DM’den mesaj atan yok. Mesafeli bir duruşum var herhalde. Aldığım mesajları ifşa etmem. Engeller geçerim. Direk dansı güzel. Şu an yapmıyorum. Sporlarda sıkıldığım dönemler oluyor. Ara ara boks yapIyorum, ara ara pilates yapıyorum, ara ara yürüyorum…
Sosyal medyada beni de olayın içine dahil eden şeyleri görmedim. Herkes negatiften beslendiği için yazabilirler. Ben kendimi açıklamayı uzun zaman önce bıraktığım için bana dert değil yani… Bizde boş yorum yapan çok. Çocuklarını sağlıkla büyütsünler diyorum.
İnternette gezen bir fotoğraf var. Fenerbahçeliler yapmıştı o fotoğrafı. Saç bile benim saçı değil. O dönem güldüm ama artık abartıyorlar diyorum. Kaşların biri ince biri kalın. Üst dudağımda dolgu var benim.
Maçları izliyorum. Bazen Fenerbahçe maçını izliyorum. Bazen Beşiktaş maçını izliyoruz Çınar ile. Dünkü maçta babası ilk yarıda yoktu. ‘Neden babam yok’ dedi. Hastadır, sakattır falan dedim. İlk yarıyı izledim, ikinci yarıda Çınar uyudu. Çınar ile birlikte Caner’in maçlarını izliyoruz.
Caner artık benim için yabancı. Çınar iki de bir bana onu soruyor. ‘Kaşım babama benziyor mu’, ‘burnum babama benziyor mu?’ k ardeşini seviyor. ‘Çok özlüyorum’ durumu yok ama gittiğinde mutlu dönüyor. ‘büyüdü mü’ diyorum ‘büyüdü’ diyor. Evde böyle bir durumumuz var.
Bebekleri oldu. Mutluluklar diliyorum. Benimle ilgili hiç doğru olmayan, alakası olmayan haberler çıkıyor. Cevap bile vermiyorum artık.
1 sene boyunca alınmamış bir nafaka var. Sonra dava sürecine girince ödenmeye başladı. Aylık nafaka 10 bin TL. 10 bin TL ile 350 kişilik bir tiyatro açılmaz. Çalışıyorsam kendi paramla, çalışmıyorsam babamdan aldıklarımla geçiniyorum.
Çok da kolay bir hayatım yok. 27 yaşındayım. Ailemin maddi manevi desteğiyle bir hayat sürmeye çalışıyorum. Benim bir hayatım var. Oluşacak başka bir hayatım var. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Karşı tarafa da huzur diliyorum. Bana da huzur vermelerini istiyorum. Dava sonucu ne olursa olsun babası belli anası belli. Ben ölene kadar çocuğuma sahip çıkacağım.
Boşandığımız günden beri Çınar benimle yaşıyor. Boşandığımız günden beri Caner ile hiç konuşmadık. Ben kendimi de, insanları da affettim. Çınar ne derse o benim için.
Haber sildirmek gibi bir kaygım yok. 24 saat Çınar benimle birlikte. Onun bu konularla alakalı hiç bilgisi yok. Biz sokaklardayız, bilgisayar çocuğu değil.
Davayı kazanmak için o dosyanın içini belli şeylerle dolduracaksın. Avukat bir şey yazıyor, asistanı başka bir şey yazıyor. Benim ağzımdan şimdiye kadar kötü bir şey çıkmadı. Ben çocuğuma bile söyletmem. Bu onunla benim aramda olan bir şey.
Beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Çınar beni de, kalbimi de, ne yaptığımı da bileceği için rahatım. Bir daha çocuk istemem. Evlilik çocuk falan artık düşünmüyorum. Kapattım o defteri. Aşk olur ama evlilik olmaz. Ailem de istemiyor.
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