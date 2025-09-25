ASESLSAN 1 trilyon liralık değere ulaştı

Borsada, kısa ve orta vadedeki küresel risklerdeki azalma ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirimi patikasına bağlı olarak yükseliş devam ediyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlamasıyla risk iştahı artarken, yurt içi piyasalarda ekonomi yönetiminin attığı adımların pozitif yansımaları izleniyor. Yurt içinde yürütülen dezenflasyon sürecindeki olumlu seyir ve Fed'in faiz indirim döngüsüne tekrar başlaması, BIST 100 endeksindeki yükselişi destekledi. Bu süreçte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Ağustos'ta 11.605,30 puanla rekor kırdı.

Türkiye'nin dış politikada attığı etkili adımlar da yurt içi piyasalarda risk iştahını artırırken, bu durum yükselişleri destekledi.

İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN'nın bu süreçteki performansı dikkati çekti.

ASELSAN'ın hisse fiyatı yıla 72,50 liradan başladı. Takip eden aylarda yükseliş eğiliminde hareket eden hisse fiyatı bugün itibarıyla 220,80 liraya ulaştı. Böylece ASELSAN, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

İhracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdüren ASELSAN, 2024 yılında uygulamaya başladığı aselsaneXt programıyla güçlü bir ivme yakaladı. ASELSAN Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Akyol'un 2024'te açıkladığı aselsaneXt vizyonu çerçevesinde şirketin, 'alanında en iyi ürünleri yapma', 'oyun değiştirici teknolojileri geliştirme' ve 'ihracat odaklı büyüme' olmak üzere 3 ana hedefi bulunuyor. ASELSAN, 2030 yılında dünya çapında savunma sanayisinin ilk 30 şirketi arasında yer almak için çalışıyor. Şirket, Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynarken, Borsa İstanbul'da da en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda bulunuyor. Son yıllarda dünya genelinde yatırımcı ilgisi, geleneksel üretim yapan sanayi şirketlerinden ziyade teknoloji geliştiren ve bunu yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilen şirketlere yöneldi. Küresel borsalarda da büyüme potansiyeli en yüksek firmalar, teknoloji tabanlı şirketlerden oluşuyor. Savunma sanayisinde de benzer bir ayrışma yaşanıyor. Sadece silah üreten ya da konvansiyonel savunma ürünleri sunan şirketler değil, savunma teknolojisini geliştiren şirketler yatırımcılar nezdinde önem kazandı.

ASELSAN da Türkiye'de bu dönüşümün en güçlü temsilcisi konumunda bulunuyor. AESA teknolojisine sahip yeni nesil radarlar, elektro-optik sistemler, elektronik harp sistemleri, yapay zeka destekli sistemler gibi yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan ASELSAN, birçok teknolojide dünyada yalnızca birkaç şirketin yapabildiği üretimlere imza atıyor. Söz konusu üretimlere MURAD Radarı, ASELFLIR-600, Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemleri ve Radarlar gibi ürünler örnek gösterilebilir. AR-GE HARCAMALARI ARTIYOR ASELSAN, daha fazla teknoloji üretmek ve teknolojik derinliğini ilerletmek için AR-GE harcamalarını her yıl artırıyor. Şirketin 2020 yılında 500 milyon dolar olan AR-GE harcaması 2024 yılında 1 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin en ileri teknoloji geliştiren kurumu ASELSAN, sadece bugünün değil, geleceğin güvenlik ihtiyaçlarını da karşılayabilecek altyapıyı inşa ediyor. Türkiye'nin kilogram başına ihracat değeri 1,5 dolar, savunma sanayi sektörünün kilogram başına ihracat değeri 60 dolar iken ASELSAN'ın bazı ürünlerinde bu tutar 20 bin doları aşıyor. Bu, ASELSAN'ın teknolojik derinliğini göstermesi bakımından çarpıcı bir veri.

ASELSAN'ın yatırımcıların ilgisini çekmesinin nedenleri arasında şirketin teknolojiye dayalı üretim gücü, sürdürülebilir AR-GE yaklaşımı ve bölgesel caydırıcılığı artıran sistemleri geliştirme kapasitesi öne çıkıyor. Yatırımcıların yoğunlukla yöneldiği şirketlerin, risk dönemlerinde dahi teknolojiyle çözüm sunabilen firmalar olduğu dikkate alındığında ASELSAN'ın, bu profile tam olarak uyduğu görülüyor. Yüksek teknolojiyle savunmayı şekillendiren, barışı koruma vizyonuyla güç üreten bir teknoloji şirketi olan ASELSAN, bu özellikleriyle yabancı yatırımcılar nezdinde de önemli ölçüde karşılık buluyor. DOLAR BAZINDA YÜZDE 247 GETİRİ ASELSAN hisseleri, 2024 yılının başından bu yana yatırımcısına dolar bazında yüzde 247 getiri sağladı. Aynı dönemde Dow Jones Savunma Endeksinin getirisi yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti. Böylece ASELSAN, mevcut konjonktürün desteğinin ötesinde bir performansla yabancı savunma şirketlerinden pozitif ayrıştı. Şirketin finansal göstergelerine bakıldığında, ASELSAN'ın hasılatında 2022-2024 döneminde yüzde 25 artış oldu. Bu hasılat artışı 2024 yılında yüzde 13 olarak gerçekleşti.

ASELSAN'ın ihracatı ise bu dönemde 304 milyon dolardan 508 milyon dolara yükseldi. Şirketin net karı 2023'te 10,5 milyar lirayken, 2024'te yüzde 45 artışla 15,2 milyar liraya ulaştı. ASELSAN'ın bu yılın ilk yarısında elde ettiği hasılat ise yüzde 11 artışla 53,7 milyar lira oldu. Aynı dönemde net karı yüzde 30 artarak 6,4 milyar liraya çıkan ASELSAN, büyümeye devam ediyor. ASELSAN, geçmiş dönemlerde yıllık ortalama 2 milyar dolar tutarında sözleşme imzalarken, 2023 yılında 5 milyar dolar, 2024 yılında 6,5 milyar dolarlık sözleşmeye imza attı. 2025 yılının 6 aylık döneminde de ASELSAN, 2,8 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı. Şirketin ihracat sözleşmeleri yıllık ortalama 350 milyon dolar seviyesindeyken, bu tutar 2023'te 600 milyon dolara, 2024'te de 1 milyar dolara ulaştı. 2025 yılının ilk 6 ayında 1,3 milyar dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzalandı. 16 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ ASELSAN'ın bakiye siparişleri ise 16 milyar dolarla tarihi zirveye çıktı. Bu yılın ilk yarısında brüt kar marjı yüzde 32, FAVÖK marjı yüzde 25 seviyesinde gerçekleşen ASELSAN'ın 2022-2024 döneminde yatırım harcamalarında yüzde 27 artış yaşandı.