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        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2025 | Asgari ücrette ara zam olacak mı? Gözler asgari ücrete ara zam açıklamalarına çevrildi!

        Asgari ücret zammı son durum: Asgari ücrette ara zam olacak mı?

        Emekli ve memur maaşlarına yapılan artışların ardından, gözler şimdi de asgari ücret düzenlemesine çevrildi. Ocak ayında yapılan son düzenlemeyle net asgari ücret 17 bin TL'den 22.104 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda, temmuz ayında bir ara zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca çalışanın merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2025 Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 00:02 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:53
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        Yılın başında yapılan zamla 22.104 TL’ye yükselen asgari ücretin, temmuz ayında yeniden artırılıp artırılmayacağı gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya dair daha önce açıklamalarda bulunmuştu. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete 2. zam olacak mı, ne kadar? İşte 2025 Temmuz asgari ücret zammı ile ilgili güncel bilgiler...

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        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

        1 Ocak 2025 tarihinde asgari ücrete % 30'luk bir zam yapılmış, 17.002 TL olan asgari ücret 22.104 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz'da asgari ücrete kesin zam yapılacağına ilişkin bir açıklama gelmedi. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması gelmişti.

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        BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRET ARA ZAM AÇIKLAMALARI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde;

        “Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

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        ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

        ILO: “Asgari ücretli enflasyonun altında zam alırsa desteklenmeli”

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, yüksek enflasyon yaşanan ülkelerde enflasyonla mücadele edilirken asgari ücret zamlarının enflasyonun altında kalabileceğini ancak bu tür durumlarda işçilerin sosyal araçlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Hassan, asgari ücretin insan onuruna yakışır bir yaşam standardında olması gerektiğini belirtti.

        Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan, bir grup gazeteciyle yaptığı toplantıda son ILO Konferansında alınan kararlar hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı.

        Hassan, ILO’nun asgari ücretin belirlenmesi konusundaki yaklaşımına ilişkin bir soru üzerine, her şeyden önce işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üç taraflı mekanizma ile tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir yaşam standardında olması gerektiğini kaydeden Hassan, bu hedefe ulaşmanın kolay olmadığını da belirtti.

        Yüksek enflasyon yaşanan ve enflasyonla mücadele eden ülkelerde asgari ücret zamlarının enflasyonun altında kalabildiğini ifade eden Yasser Hassan, aksi takdirde yüksek zammın yeniden enflasyona ve sonuçta bir kısır döngüye yol açtığını dile getirdi. Hassan, asgari ücret zammının enflasyonun altında kaldığı bu tür durumlarda asgari ücretle çalışan işçilerin farklı sosyal araçlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Hassan, bu yapılmadığı takdirde düşük asgari ücret zammının enflasyonla mücadelede basit bir mali araç olarak kullanılmış olacağını vurguladı.

        MOTO-KURYELERE ILO KORUMASI

        Kurye, taksi şoförlüğü (UBER gibi), sağlık bakımı, lojistik, temizlik, ev hizmetleri gibi işlerde dijital platformlara bağlı çalışma yöntemi tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor. Bu tür platformlara bağlı çalışan kişilerin çok az bir kısmı iş sözleşmesiyle ücret karşılığı çalışırken, çoğunluğu ortak, taşeron gibi sıfatlarla çalıştırılıyorlar. İş güvenceleri bulunmuyor, sosyal güvenliğe erişimleri kısıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun bulunuyorlar.

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        ILO bir süredir platform ekonomisi çalışanlarının koşullarının nasıl düzeltilebileceğine dair hazırlıklar yürütüyor. ILO, gelecek yılki konferansta “Platform ekonomisinde insana yakışır iş” başlıklı gündem maddesi belirledi. Uluslararası çalışma standartlarının platform ekonomisine uyarlanması konusunda 2026’daki konferansa kadar sözleşme ve tavsiye karar taslağı hazırlanacak.

        Yasser Hassan, platform ekonomisine yönelik çalışmaların hem tüketiciler hem çalışanlar için önemli olduğuna dikkat çekti. Hassan, üye devletlerden platform ekonomisi çalışanlarının ücretleri, çalışma saatleri, sosyal güvenliğe erişimi, sözleşmelerin belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği konularında görüş ve önerilerin toplandığını anlattı. Bu sektörde mevzuat açısından gri alanlar bulunduğuna dikkat çeken Hassan, bazı platformların işçiyi ortak, tedarikçi, taşeron olarak gösterdiklerini, işçilerin kendi kaderine terk edilmesinin ILO açısından kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

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        Hassan, ILO’nun, platform ekonomisinde çalışan işçilerin hakları konusundaki asgari gereksinimlerin belirlenmesini ve üye devletler için bağlayıcı hukuki belge oluşturmayı amaçladığını, bu belgedeki standartların daha sonra ulusal yasalara yansıtılacağını kaydetti. Hassan, Türkiye’de de bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü, kısa süre önce yapılan çalıştayda konunun kapsamlı şekilde tartışıldığını vurguladı.

        Sözleşme taslağı gelecek yılki ILO Konferansında kabul edilirse, uluslararası çalışma standartları tüm dijital emek platformları ve tüm dijital platform çalışanlarına da uygulanacak. Ülkeler, platform çalışanlarının sosyal güvenlik haklarına erişimini sağlayıcı tedbirler alacak.

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        YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

        2020 yılında asgari ücrete yüzde 15,03, 2021 yılında 21.56, 2022 yılının ilk 6 ayında 50.5, ikinci altı ayında ise yüzde 29.31 zam yapıldı. 2023 yılında asgari ücrette iki kez artışa gelirken toplam zam oranı yüzde 88 oldu. 2024 yılında ise yüzde 49 zamlanan asgari ücret, 2025 yılında yüzde 30 zamla 22 bin 104 liraya yükseldi.

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