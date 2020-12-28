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Asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2021 asgari ücret desteği ücreti

Asgari ücret desteği ne kadar oldu? Sorusu 2021 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Bakan Zehra Selçuk asgari ücret desteği ödemelerine devam edeceklerini açıkladı.

Asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2021 asgari ücret desteği ücreti

Asgari ücret desteği ne kadar oldu? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşverenlere 2021 yılında ödenecek olan asgari ücret desteği Bakan Zehra Selçuk tarafından açıklandı.


ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Asgari ücret desteği, İşverenlere 2020 yılında sağlanacak olan günlük 2,5 TL, aylık (2,5 TL x 30 gün) 75 TL tutarındaki asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları, SGK’nın 21.04.2020 tarihli ve 2020/10 sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 yılında da asgari ücret desteğini 75 lira olarak ödemeye devam edeceklerini duyurdu.


ASGARİ ÜCRET 2021 ZAMMI NE KADAR OLDU?

2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirledi. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret 2 bin 825 TL oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk net asgari ücrette 2020 yılına göre 500 TL artış yapıldığını söyledi

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