2019 yılında uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücret belirlenmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %26,05 'lık bir artış yapıldı. Gözler 2020 yılı asgari ücretin ne kadar olacağında...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.

2019 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.558,40 SGK PRİMİ% 14 358,18 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 25,58 GELİR VERGİSİ% 15 (*) 134,32 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 191,88 DAMGA VERGİSİ% 0,759 19,42 KESİNTİLER TOPLAMI 537,50 NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.020,90



İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.558,40 SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 396,55 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 51,17 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 3.006,12

AGİ NEDİR?

2008’den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ),kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.

AGİ NE KADAR 2019?

Bu durumda 2019 yılında bekar bir çalışanın AGİ ücreti 191,85 TL, Evli eşi çalışmayan 230,22 TL, Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL oldu.

2019 AGİ TABLOSU

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 Hesaplama

(01.01.2019 - 31.12.2019) Medeni Durum Aylık Tutar Bekar 191,85 TL Evli eşi çalışmayan 230,22 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL Evli eşi çalışan 191,85 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,63 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249,41 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10

1. çocuk %7,5

2. çocuk %7,5

3. çocuk %10

4. çocuk %5