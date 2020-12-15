2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan bu sorunun cevabını merak edip araştırırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. İkinci toplantı ise TİSK ev sahipliğinde başladı! Asgari ücret zammı 2021 yılında ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ KEZ TOPLANDI

Asgari Ücret Tespit komisyonu 4 Aralık 2020'de gerçekleşen ilk toplantının ardından bu hafta ikinci toplantı için bir araya geldi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2. toplantısının TİSK ev sahipliğinde 15 Aralık’ta, yani bugün gerçekleşeceğini duyurmuştu. Toplantının saat 10.30 sıralarında başladı.

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TÜRK-İŞ'TEN YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde önce işveren ve hükümetten rakam beklediklerini belirterek, "Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücretin işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlendiğini anımsatarak, komisyonda işçi adına 40 yıldır Türk-İş'in masada olduğunu söyledi.

Asgari ücretin 40 yıl içerisinde sadece 4 kez işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla belirlendiğine dikkati çeken Atalay, "Asgari ücret 40 sene önce başlangıç ücretiydi ama şimdi 7 milyon işçinin 'geçim ücreti' oldu. 'Geçim ücreti' diyorum ama insanlar bu ücretle geçinemiyor." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücrette ne kadar artış yapacağı merak ediliyor. Çeşitli senaryolara göre asgari ücrette yapılacak olası artışlar şöyle:

OVP’DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE: OVP’de 2021 yılı için enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücret bu hedef doğrultusunda yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur.

MERKEZ BANKASI’NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE:Merkez Bankası 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını tahmin ediyor. Bu oranda artış yapıldığında brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.

MERKEZ BANKASI’NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE: Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak revize etti. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olur.



TCMB’NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE:Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

TCMB’NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE: Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında açılış ve kapanış toplantılarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapan komisyon, ara toplantılarını ise işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde ayrı ayrı gerçekleştiriyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.