Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücret zam senaryoları: 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı tahmini maaş tablosu

        Asgari ücret zam senaryoları: 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

        Aralık ayında başlaması öngörülen asgari ücret pazarlıkları, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Kamuoyunda zam oranına dair tartışmalar sürerken; tahminler yüzde 20 ila 30 arasında değişiyor. Konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. İşte, asgari ücret senaryoları ve zamlı maaş tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 15:59 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlıklarının Aralık ayında başlaması bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili tartışmalar gündemde yerini korurken, 2026 için artış oranının yüzde 20 ile 30 arasında olacağı yönünde tahminler öne çıkıyor. Peki, tahmin edilen bu oranlar gerçekleşirse asgari ücretin net ve brüt ne kadar olacak? İşte yıllara göre asgari ücret tablosu ve son gelişmeler

        2

        2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor.

        - Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL

        - Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL

        - Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TL olacağı tahmin ediliyor

        3

        YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

        Yıl Net asgari ücret (TL)
        2025 22.104
        2024 17.002
        2023 (Temmuz-Aralık) 11.402
        2023 (Ocak-Haziran) 8.506
        2022 (Temmuz-Aralık) 5.500
        2022 (Ocak-Haziran) 4.253
        2021 2.833
        2020 2.324
        2019 2.020
        2018 1.603
        2017 1.404
        4

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        5

        2026 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 yılına dair asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. 2025 asgari ücreti belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ​​​​​​"Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü