Asgari ücret zam senaryoları: 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
Aralık ayında başlaması öngörülen asgari ücret pazarlıkları, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Kamuoyunda zam oranına dair tartışmalar sürerken; tahminler yüzde 20 ila 30 arasında değişiyor. Konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. İşte, asgari ücret senaryoları ve zamlı maaş tablosu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlıklarının Aralık ayında başlaması bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili tartışmalar gündemde yerini korurken, 2026 için artış oranının yüzde 20 ile 30 arasında olacağı yönünde tahminler öne çıkıyor. Peki, tahmin edilen bu oranlar gerçekleşirse asgari ücretin net ve brüt ne kadar olacak? İşte yıllara göre asgari ücret tablosu ve son gelişmeler
2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor.
- Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL
- Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL
- Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TL olacağı tahmin ediliyor
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
2026 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 yılına dair asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. 2025 asgari ücreti belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.