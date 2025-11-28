2026 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılına dair asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. 2025 asgari ücreti belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ​​​​​​"Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.