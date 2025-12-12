Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücret zamlı maaş tablosu: Asgari ücrete yüzde 20, 25, 30, 35, 40 zam gelirse net ne kadar, kaç TL olur?

        Asgari ücret zamlı maaş tablosu: Asgari ücrete yüzde 20, 25, 30, 35 zam gelirse ne kadar olur?

        Asgari ücret zam pazarlığı başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Gözler ikinci toplantıya dönerken, kamuoyunda asgari ücret zam tartışmaları yeniden alevlendi. Buna göre; yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete yüzde 20 ila 35 arasında zam bekleniyor. Peki, söz konusu zam oranları olursa 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zamlı maaş tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 15:25 Güncelleme: 12.12.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantıyı yapmasıyla asgari ücrette pazarlık süreci başlamış oldu. 6,5 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zam oranı merak edilirken, kamuoyunda zam senaryoları konuşuluyor. Peki, beklendiği gibi asgari ücrete yüzde 20 ila 40 arasında zam gelirse 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zamlı maaş tablosu

        2

        ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPTI

        İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Komisyon, 12 Aralık Cuma bugün saat 14.00'te ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        3

        ÖNCELİĞİMİZ TARAFLARIN UZLAŞMAYA VARMASIDIR

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de düzenlenen 'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları'nda, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde sosyal diyalog çerçevesinde karar alınacağını açıkladı. Işıkhan, işçilerin refahını koruyan ve iş verenlerin üretim gücünü gözeten bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

        Işıkhan, ​​​​​​"Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

        4

        ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ ASGARİ ÜCRETE NASIL YANSIYACAK?

        Türkiye'de fiyat istikrarını güçlendirmeyi amaçlayan ekonomik ve mali programının etkileri kasım verileriyle birlikte daha net ortaya çıktı.

        Ekim 2022'de yüzde 85,51 ile zirve yapan yıllık enflasyon, kademeli olarak gerileyerek kasımda yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine indi. Aylık enflasyon da yüzde 2,04 ile son 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Böylece, ekonomik programın 2026 yılı için öngördüğü tek haneli enflasyon hedefine yönelik ilerleme sürdü.

        Enflasyondaki gerilemenin belirginleşmesiyle birlikte gözler, asgari ücrette yapılacak düzenlemeye çevrildi.

        5

        2026 OCAK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücrete yüzde 24-33 aralığında artış yapılması bekleniyor. Buna göre 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin 27 bin 319 lira ile 29 bin 399 lira arasında olması bekleniyor.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun cuma günü gerçekleştirilecek toplantısında işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya gelecek. Buna göre asgari ücrete yüzde 25 artış yapılırsa 27 bin 630, yüzde 30 artış gerçekleşirse 28 bin 735, yüzde 35 zam halinde 29 bin 800, yüzde 40 artış olması durumunda 30 bin 950 TL olacak.

        En güçlü senaryo asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış yapılması yönünde. Bu gerçekleşirse 2026’da uygulanacak asgari ücret 28 bin 735 TL olacak.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı sürecinde işveren ve işçi sendikaları arasında bir uzlaşı ihtimali de zayıf görülüyor. Telaffuz edilen rakam ise çalışanı rahatlatacak ve memnun edecek düzeyde değil ancak mevcut durumun devamı alarak değerlendiriliyor.

        6

        YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

        Yıl Net asgari ücret (TL)
        2025 22.104
        2024 17.002
        2023 (Temmuz-Aralık) 11.402
        2023 (Ocak-Haziran) 8.506
        2022 (Temmuz-Aralık) 5.500
        2022 (Ocak-Haziran) 4.253
        2021 2.833
        2020 2.324
        2019 2.020
        2018 1.603
        2017 1.404
        7
        8
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Asgari ücret maratonu başladı!
        Asgari ücret maratonu başladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"