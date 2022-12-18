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Asgari ücret zammı 2023 için alt ve üst sınır netleşti!

Asgari ücret 2023 için alt ve üst sınır netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı üst sınırı 8 bin 250 liradan kapatırken TÜİK Başkanı ise asgari ücret zammında alt sınırı "Kırmızı çizgimiz" diyerek 7 bin 785 lira olarak çizdi. Öte yandan asgari ücret zammı ise 20 Aralık Salı günü toplanacak olan ü. asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ardından belli oalcak. İşte asgari ücret 2023 zam tahminleri...

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  • Asgari Ücret zammı 2023: 8 bin 250 TL hayal oldu! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte alt ve üst sınır

    Asgari ücret zammı önümüzdeki Salı günü toplanacak olan 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası netleşecek. Her ne kadar net asgari ücret zammı belirlenmesede oranın yüzde 40 - 50 arasında olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatırlanacağı gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı üst sınırı 8 bin 250 liradan kapatırken TÜİK Başkanı ise asgari ücret zammında alt sınırı "Kırmızı çizgimiz" diyerek 7 bin 785 lira olarak çizdi. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
  • Asgari Ücret zammı 2023: 8 bin 250 TL hayal oldu! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte alt ve üst sınır

    TÜRK-İŞ DUYURDU: YÜZDE 41!

    TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ay başındaki ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Tespit ettikleri açlık sınırının 7.785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7.785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtti.
  • Asgari Ücret zammı 2023: 8 bin 250 TL hayal oldu! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte alt ve üst sınır

    ASGARİ ÜCRET BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.
  • Asgari Ücret zammı 2023: 8 bin 250 TL hayal oldu! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte alt ve üst sınır

    BAKAN BİLGİN YÜZDE 50'YE KAPILARI KAPADI!

    "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

     
  • Asgari Ücret zammı 2023: 8 bin 250 TL hayal oldu! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte alt ve üst sınır

    İLK FORMÜL

    Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 60 ile 65 arasında... Tavan beklentisinden hesaplama yapılacak olursa asgari ücet 9 bin liraya yükselmiş olacak. 

    Ancak bu Bakan Bilgin'i çizdiği yüzde 50 sınırını aşıyor.
  • Asgari Ücret zammı 2023: 8 bin 250 TL hayal oldu! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte alt ve üst sınır

    KİNCİ FORMÜL 

    Temmuz ayına göre artış hesaplandığında ise asgari ücrette oralama yüzde 40'lık bir artış bekleniyor. Bu senaryoda ise asgari ücret 8 bin liraya yükselmiş oluyor. İkinci formüldeki artış oranı bugün Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

     
  • Asgari Ücret zammı 2023: 8 bin 250 TL hayal oldu! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte alt ve üst sınır

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

     
  • Asgari Ücret zammı 2023: 8 bin 250 TL hayal oldu! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte alt ve üst sınır

    ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

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