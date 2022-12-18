Asgari ücret zammı önümüzdeki Salı günü toplanacak olan 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası netleşecek. Her ne kadar net asgari ücret zammı belirlenmesede oranın yüzde 40 - 50 arasında olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatırlanacağı gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı üst sınırı 8 bin 250 liradan kapatırken TÜİK Başkanı ise asgari ücret zammında alt sınırı "Kırmızı çizgimiz" diyerek 7 bin 785 lira olarak çizdi. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...