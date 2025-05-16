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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücret zammında son durum nedir, Temmuz ayında ara zam var mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi!

        Asgari ücret zammında son durum nedir, Temmuz ayında ara zam var mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi!

        Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrildi. Ocak ayında enflasyonda düşüş beklendiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şartların değişmesi durumunda Temmuz'da ara zam yapılabileceğini ifade etmişti. Konuya ilişkin yeni bir değerlendirmede bulunan Bakan Işıkhan, hem asgari ücret zammı hem de emekli maaşlarına yönelik güncel durumu paylaştı. Peki, Temmuz 2025'te asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte, merak edilen gelişmeler ve son açıklamalar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:51
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        Asgari ücrette ara zam beklentisi, Temmuz ayı yaklaşırken yeniden gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Yılın başında yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş öngördüklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aksi bir durum yaşanması halinde Temmuz ayında ara zammın değerlendirilebileceğini söylemişti. Bakan Işıkhan'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Peki, Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte, asgari ücret ara zammına dair son gelişmeler ve güncel açıklamalar…

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        2025 ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILACAK MI?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı.

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        EMEKLİ MAAŞ ZAMMINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA VAR MI?

        Asgari ücrete ve emekli aylığına ara zam yapılması konusunda ise Işıkhan, "Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. " dedi.

        "Emeklilere yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna Işıkhan, "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Emeklilerle ilgili bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

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        "ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TEMMUZ AYINDA GÜNDEME GELEBİLİR" DEMİŞTİ

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 13 Ocak 2025 tarihinde HaberTürk TV canlı yayınında çalışma hayatına dair soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

        Bu yıl için asgari ücrete ara zam yapılmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Işıkhan, vatandaşların satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorunda olduklarını söyledi.

        Işıkhan, enflasyonda ciddi anlamda iyileşme beklediklerini belirterek, "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım 2023 yılının temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulunda karar alınarak güncelleme yapabiliriz." dedi.

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