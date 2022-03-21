AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan asgari ücrete ikinci zam gelmesi ihtimaliyle iligli bir soruya verdiği cevapla ikinci zamma kapaıları kapatmadı.

İşte Cahit Özkan'ın açıklaması:

Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız