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Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış talep etti

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasını istediklerini belirterek, "Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz" dedi

Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış talep etti
AA

Hak-İş'e bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) İstanbul 3 No'lu İETT Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu, Kartal'daki bir otelde yapıldı.

Genel kurulda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika olarak İstanbul'daki gündem maddelerinden birinin, ilçe belediyelerinde toplu iş sözleşme müzakereleri, diğerinin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde hem Boğaziçi hem İSTAÇ dahil olmak üzere yetki mücadelesinin sonuçlandırılması olduğunu söyledi.

Asgari ücrette artışın sadece kamu çalışanları ve memur emeklileriyle sınırlı olmaması gerektiğini dile getiren Arslan, bütün çalışanları kapsayacak bir düzenleme önerisini yaptı.

'BÜTÜN EMEKÇİLERİN HAKLARININ KORUNMASI GEREKİYOR'

Çalışanların sorunlarını çözmek için önerilerini sıraladıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplansın istiyoruz. Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz. Toplu sözleşmelerimizde sadece kamu çalışanları değil, yerel yönetim çalışanlarını, üniversite çalışanlarını ve özel sektörde çalışan bütün emekçilerin haklarının korunması gerekiyor."

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