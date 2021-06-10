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Aile Hekimi Dr. Uçar paylaştı! Aşı israfına karşı önemli uyarı!

Koronavirüs ile mücadelede, Pfizer-BioNTech aşılarının aile sağlığı merkezlerinde de yapılmaya başlanmasıyla, aşı israfı konusu tekrar gündeme geldi. Aile Hekimi Dr. Abdullah Uçar ise sosyal medya hesabından aşı israfıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu

Aşı israfına karşı önemli uyarı! - Haberler
Aşı israfına karşı önemli uyarı!
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HABERTURK.COM

Aile Hekimi Dr. Abdullah Uçar, "Pfizer-BioNTech aşılarının israf olmasını engellemek/en aza indirmek için kamuoyundan ricamızdır" ifadesiyle aşı israfına karşı şu maddeleri sıraladı.

1. Pfizer-BioNTech aşıları 9 Haziran 2021 itibariyle aile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başladı. Bir aşı şişesinde 6 kişilik doz bulunuyor.

2. Aşı şişeleri sulandırıldıktan sonra tekrar dondurulamıyor. 6 saat içinde ya kişilere uygulanması gerekiyor ya da çöpe gidiyor.

3.Eğer aşı şişesi sulandırıldıktan sonra randevulu 6 kişiden randevusuna gelmeyenler olursa uygulanmayan dozlar çöpe gidiyor, aşı zayi oluyor.

4. ASM’lerde aşı israfını en aza indirmek için 6 kişi bir araya gelmeden aşıyı sulandırmıyoruz. 4 kişi gelmiş ve 2 kişi gelmemişse bu 4 kişinin uygulamasını bir sonraki güne erteliyoruz.

5. Bu durumda randevusuna gelmeyen bir kişi hem aşıların çöpe gitme riskini artırmış, hem de bekleyen 4 kişinin vaktinin boşa gitmesine sebep olmuş oluyor.

6. Eğer aşı uygulanacak kişi sayısı 6 kişiye ulaşamazsa gelen kişilerin uygulamasını sonraki güne ertelediğimizde bunu anlayışla karşılamalarını, sağlık personeline tepki göstermemelerini rica ediyoruz.

7. Parasıyla dahi aşıya erişemediğimiz bu dönemde aşı israfını en aza indirmek için halkımızın randevularına riayet etmesi, hayati bir zorunluluk olmadıkça randevu saatinde randevu aldıkları sağlık merkezinde olmaları kritik önem taşıyor.

8. Her bir dozun bir insanın COVID19'a karşı bağışıklanmasını sağladığı bu kadar önemli bir kaynağın israfını önlemek yine değerli halkımızın elinde. Randevularınıza riayet etmenizi rica ediyor, planlamadaki aksaklıklar için şimdiden anlayışınızı istirham ediyoruz.

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