Bakan Koca duyurdu! 3 grup için daha aşı kararı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada iki yeni grubun daha aşılamaya dahil edildiğini duyurmuştu.

Bakan Koca, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile birlikte Eylül'de yüz yüze eğitime başlanabilmesi için öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin aşılanmasının başlandığını kaydetmişti.

Bugün ise Sağlık Bakanı Koca 2 yeni grubun daha aşılamaya eklendiğini açıkladı. Koca, ilk olarak yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini belirtti.

Koca ayrıca aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin ve yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların da yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı.

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