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HaberlerSağlıkAşılamada yeni aşama - Haberler
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Son dakika... Bakan Koca duyurdu! Aşılamaya 2 yeni grup daha eklendi

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamaya iki yeni grubu daha ilave ettiklerini açıkladı. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine yarından itibaren Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını bildiren Bakan Koca ayrıca, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı

Aşılamada yeni aşama - Haberler
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşı programında bir grubun daha aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

Bakan Koca, "Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÜNİVERSİTE PERSONELİ DE AŞILANACAK

Bakan Koca son yaptığı açıklamada da, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

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