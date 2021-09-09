Aşı karşıtlarının mitingi ile ilgili flaş karar! - Haberler

Aşı karşıtlarının mitingi için flaş karar! 0:00 / 0:00

AA

Valilik tarafından alınan kararda, Anadolu Birliği Partisi tarafından, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe İlçesi Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 ile 18.00 saatleri arasında bir açık yer toplantısının düzenlenmek istenildiği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, söz konusu açık yer toplantısının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 9. ve 10. maddelerine göre değerlendirildiği ve Maltepe Miting Alanı'nda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görüldüğü kaydedilerek, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması kararlaştırıldı.

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İZİN VERMEMİŞTİ

Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı'nda "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir."

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