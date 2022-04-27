"Aşığım" dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor

Her yılana kolaylıkla yaklaşabildiğini vurgulayan Sukur, şöyle konuştu:

"Yılanın zehirli olup olmadığını Cemal Amvasi isimli Filistinli bir uzmandan öğrendim. Amvasi hala hiçbir ücret almadan yılan sokmalarına karşı bana panzehir vermeye devam ediyor. Ürdün'de 37 yılan türü var. Bunlardan 7'si öldürücü zehre sahip, geri kalanlar ise zehirli değil, aksine hem çevre hem de insanlar için faydalı."