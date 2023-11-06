Aşık Mahrumi, hatıralarını evinin odasında yaşatıyor

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İstiyorum ki büyüklerimiz bana bir yer versinler, bir müzik odası olarak açayım, gelecek nesle bu kültürü bırakalım. Sonumuz ölüm, 'Burada bir Aşık Mahrumi yaşamış' desinler, amacım bu. Buraya bakanlıktan geldiler, 'Uygundur, sana bir müzik odası açılabilir' dediler. Malzemem var, bir oda istiyorum sadece, başka bir şey istemiyorum. Eve ziyarete 5 kişi geliyorsa oraya 15 kişi gelir, herkes gelir, tanır."