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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Aşık Shakespeare' Anadolu turnesine çıkıyor

        'Aşık Shakespeare' Anadolu turnesine çıkıyor

        Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Nezaket Erden'in paylaştığı 'Aşık Shakespeare' 27-28 Mayıs'ta Zorlu PSM'de tiyatro severlerle buluştuktan sonra Anadolu turnesine başlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 00:14 Güncelleme: 23.05.2024 - 00:14
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        'Aşık Shakespeare' Anadolu turnesinde
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        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortaklığıyla sahneye aktarılan, Uraz Kaygılaroğlu’nun William Shakespeare’e, Nezaket Erden’in Viola karakterine hayat verdiği, sayısız ödülün sahibi efsanevi filmden aynı isimle Türkiye’de ilk kez sahneye uyarlanan Aşık Shakespeare, 27-28 Mayıs’ta sezonun İstanbul’daki son 2 oyunu ile seyirci karşısına çıkıyor. Oyun 5 Haziran Antalya, 24-25 Haziran ise İzmir’de sahne alarak Anadolu turnesiyle devam edecek.

        Yönetmenliğini Serdar Biliş’in, koreografisini Beyhan Murphy’nin ve müziklerini Tuluğ Tırpan’ın, dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer’in ve kostüm tasarımını Gamze Kuş’un üstlendiği Aşık Shakespeare’in oyuncu kadrosunda ayrıca Şebnem Sönmez, Merve Polat, Kerem Arslanoğlu, Ceren Taşçı ve Ekrem Can Arslandağ gibi başarılı oyuncular da yer alıyor. Oyunun özgün atmosferini yansıtmak üzere bestelenen şarkılar, müzisyen Gülin Kılıçay ve oyun için bir araya gelen özel müzik grubu tarafından sahnede canlı olarak seslendiriliyor.

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        Sahne üstünde 40, sahne arkasında 30 olmak üzere toplam 70 kişilik dev kadrosu ile Aşık Shakespeare izleyenleri büyülü bir dünyaya davet ediyor. Oyunun biletlerine ise Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet’den ulaşılabiliyor.

        Mayıs-Haziran Programı

        27-28 Mayıs 2024 – Zorlu PSM

        5 Haziran 2024 – Antalya Açık Hava

        24-25 Haziran - İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

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        #Zorlu PSM
        #Aşık Shakespeare
        #tiyatro
        #turne
        #Uraz Kaygılaroğlu
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