Asil Gök, savcılığa suç duyurusunda bulundu

Ünlü müzisyen Asil Gök ile komşusu arasında bir süredir devam eden 'gürültü' geriliminin detayları ortaya çıktı.

Asil Gök'ün çalıştığı müzik stüdyosu hakkında komşusu tarafından defalarca 'gürültü yapılıyor' şikâyeti yapıldı. Ancak site yönetimi, polis ekipleri ve yapılan resmi akustik ölçümler herhangi bir gürültü tespit etmedi.

Şikâyetinden sonuç alamayan kişi, bu kez yanında beş kişiyle stüdyonun kapısına giderek zorla içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine Asil Gök, komşusu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gök, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Son zamanlarda müvekkil Asil Gök ile alakalı olarak sosyal medya ve haber kanallarında yayınlanan birtakım haber ve görüntülerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır.

Müvekkil Asil Gök'ün tamamı ofis bloklarından oluşan sitede tapu kayıtlarında da iş yeri niteliğinde olan bir müzik stüdyosu bulunmaktadır. Müvekkilin müzik odaklı misyonu bulunduğu, bu iş yerini iki katı, komşularına rahatsızlık vermemek adına, uzun süredir müvekkilin stüdyosundan yüksek ses ve şiddetle gürültü yapıldığı iddialarıyla defalarca site yönetimine ve kolluk kuvvetlerine şikâyette bulunmuştur. Ancak ne site yönetimi ne de gelen kolluk ekipleri herhangi bir gürültü veya rahatsız edici sesi resmî olarak tespit edememişlerdir, müvekkilin stüdyosunun bir alt, bir üst ve yan komşu iş yeri ve evlerinden de bu zamana kadar hiçbir şikâyet gelmemiştir. Müvekkil ise yakinen tanımadığı amacı rakiplerle birlikte çalışarak, diğer site sakinlerinin rahatsız olmaması için gerekli tedbirleri iş yerini stüdyo olarak kullanmaya başladıktan hemen sonra almıştır. Ayrıca müvekkil bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluştan akustik gürültü ölçüm raporu da almış, bu raporda yapılan ölçümlerde içerideki müzik ekipmanlarının en yüksek şiddetle çalıştığında dahi ortaya çıkan ses şiddetinin mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

Ancak bu şekilde amacına ulaşamayan ilgili şahıs tarafından bu kez haber kanalları ve sosyal medya aracılığı ile müvekkil hakkında adeta bir karalama kampanyası yürütülmeye başlanmıştır. İlgili şahıs bununla da yetinmeyerek gece saatlerinde yanında getirdiği 5 kişi ile birlikte müvekkilin stüdyosunun kapısına gelerek zorla içeri girmeye çalışmıştır. İlgili şahıs müvekkil şehir dışında veya yurtdışında bulunduğu zamanlarda stüdyo boş olmasına ve herhangi bir müzik aleti çalışmamasına rağmen yine şikâyetlerine ara vermeksizin devam etmiştir. Yaşanan tüm bu süreçler neticesinde ilgili şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde "İşyerleri Huzur ve Sükununu Bozmak" ve "Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçundan dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve her türlü bilgi, belge ve delil Savcılık makamına sunulmuş olup, her iki soruşturma da devam etmektedir. Yargıya intikal etmiş ve soruşturması devam eden konu hakkında halkı yanıltıcı ve manipülatif şekilde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesini talep ederiz."