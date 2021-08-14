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Aşılama haritasında batı illeri "maviye" büründü

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye’nin batı illerinde aşılama oranları, yüzde 75’lerin üzerine çıkarak "mavi" kategoriye ulaştı

Aşılama haritasında o iller
Aşılama haritasında o iller "maviye" büründü
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AA

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye’nin batı illerinde aşılama oranları, yüzde 75’lerin üzerine çıkarak "mavi" kategoriye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşılama haritasında her geçen gün mavi kategorideki illerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

TEK ÖNEMLİ HEDEFİMİZ: İLLERİ MAVİYE ÇEVİRMEK

Covid-19 salgınıyla mücadelenin aynı kararlılıkla sürmesi gerektiğine işaret eden Şener, şöyle konuştu: "Tüm Ege Bölgesi'nin mavi olması, önümüzdeki günlerde, özellikle vaka sayılarında düşüşlere yansıyacaktır.

Okullar açıldığı zaman karşı karşıya kalacağımız küçük sıçramaların önüne geçecektir. Ege Bölgesi'nde yaygın bir şekilde hemen her ilde bir yükseköğretim kurumunun olmasını da dikkate alacak olursak, bizim için çok önemlidir.

Bu salgın sürecinde çok net bir şekilde gördük ki, Sağlık Bakanlığının belirlediği aşılama perspektifi, sağlık çalışanlarının fedakar ve özverili bir şekilde, gece gündüz çalışmalarıyla tüm illerimizi maviye çevirmenin tek önemli hedefimiz olması gerekiyor."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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