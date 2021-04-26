Asım Ekren yaşamını yitirdi

"Çok üzgünüm" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden olan Asım Ekren'den acı haber geldi. Bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evlilik yaşayan Ekren'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

'Milli damat' olarak anılan Ekren, 2011 yılında lenf kanserine yakalanmıştı. Kıbrıs'ta yaşayan usta müzisyen, bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu. Ekren'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

AJDA PEKKAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Yakın arkadaşının vefatı ile sarsılan Ajda Pekkan, "Canım arkadaşım, kıymetlimiz, müzik dünyasında önemli yeri olan değerli müzisyen dostumuz Asım Ekren'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum... Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız. Çok ama çok üzgünüm... Nurlar içinde uyu" açıklamasını yaptı.

ŞEHRAZAT: AİLESİNE SABIR DİLİYORUM

Sanatçı Şehrazat ise Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Uzun yıllardır görüşemedik ama değişen bir şey yok Asım'cığım... Çok yıllı arkadaşım... Mekanın cennet olsun, nurlarda yat canım benim. Ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

ASIM EKREN HAKKINDA

Asım Ekren, İstanbul Gelişim Orkestrası'nda Garo Mafyan, Attilla Özdemiroğlu, Uğur Başar, Selçuk Başar ile birlikte çalışmıştı. 1990'lı yıllarda Kültür Bakanlığı'nın 'Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda pek çok müzisyen ile birlikte müzik çalışmalarıma devam etmişti.

2009 yılında Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladığı 'Folkestra' isimli bir grup kurmuştu.

5 KEZ EVLENDİ

Asım Ekren, ilk evliliğini Selçuk Başar'ın kız kardeşi Asuman Başar'la yapmıştı. Çiftin bu evliliğinden dünyaya gelen Binnaz ve Mert adında iki çocuğu var. Ardından Ekren, Mari Güngörmez ile nikah masasına oturmuştu.

22 Temmuz 1985 tarihinde Başbakan Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'la evlenen Asım Ekren, 1990 tarihinde boşanmıştı. İkilinin bu birlikteliğinden Yağız ve Halil Uğur adında iki oğlu bulunuyor.

Ekren, 12 Mart 1990 tarihinde eski nişanlısı Selma Güneri ile evlenip, 1992 yılında boşanmıştı. İkili, tekrar aynı yıl nikah masasına oturmuş ancak 1994'de yine yollarını ayırmıştı.

Ünlü baterist, son olarak 1997 yılında Semra Ekren ile dünyaevine girmişti. Çiftin nikah şahitliğini ise Muazzez Abacı yapmıştı.