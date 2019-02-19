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Ataşehir’de 17 Ekim 2015 tarihinde bir restoranda eşinin kız kardeşinin 7 yaşındaki oğlu Y.K.’nın yüzüne kimyasal madde döktüğü iddiasıyla “kasten yaralama” suçundan 9 yıl 36 ay hapse çarptırılan Cihan Araçman’a yönelik ailenin açtığı tazminat davasının görülmesine devam edildi.
Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya küçük çocuğun annesi Işıl Güven ile avukatları Rahşan Sertkaya Daniş ve Sena Eroğlu katıldı.
EĞİTİM MASRAFLARI HESAPLANACAK
Mahkeme ara kararında, Altınokta Körler Derneği’ne yazı yazılarak küçük çocuğun 1 senelik okul ücreti, özel eğitim ekipman ve giderinin hesabının sorulmasına karar verdi. Dernekten gelen yazıya göre, dosyanın göz, estetik uzmanı ve psikiyatri konusunda uzman bilirkişilere gönderilerek ek rapor düzenlenmesine hükmetti.
"YÜZDE YÜZ İŞ GÖREMEZ RAPORU"
Öte yandan, dosyaya giren Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda, küçük çocuğun hayatı boyunca başka birisinin yardımına muhtaç durumda olduğu ve yüzde 100 iş göremez durumda olduğu belirtilmişti. Bilirkişi raporunda ise Araçman’ın Y.K.’ya ödemesi gereken tutar 3.246.179 TL olarak hesaplanmıştı. Y.K. için eğitim giderleri ve tedavi masrafları için de ayrı bir hesaplamanın yapılması gerektiği kaydedilmişti.
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