Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Asiye İsminin Anlamı Nedir? Asiye İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin ya da adların, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı vardır. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabildiği gibi, kökeni de farklılık gösterebilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmediğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önem arz eder. Asiye isminin anlamı da son zamanlarda sıklıkla araştırılmaktadır.

Asiye İsminin Anlamı Nedir? Asiye İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Asiye isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ASİYE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Asiye ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Asiye isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Asiye isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ASİYE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Asiye ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Direk, sütun.
  2. Acılı, kederli üzüntülü kadın.
  3. Musa’yı Nil nehrinden çıkararak büyütüp yetiştiren Firavun’un eşi.
  4. İsyan eden, itaatsiz, başkaldıran.

ASİYE İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Asiye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir; ancak taşıdığı anlam nedeniyle Asiye ismini koymak caiz değildir.

ASİYE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Asiye ismini kullanan 94.564 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Asiye ismini kullanan 15.247 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Asiye ismini kullanan 4.892 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Asiye ismini kullanan 3.149 kişi bulunmaktadır.

ASİYE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Asiye adındakiler özgürlüğüne düşkündür. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir. Zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur. Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Arin İsminin Anlamı Nedir? Arin İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Arin İsminin Anlamı
Arel İsminin Anlamı Nedir? Arel İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Arel İsminin Anlamı
Alperen İsminin Anlamı Nedir? Alperen İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Alperen İsminin Anlamı
Alp İsminin Anlamı Nedir? Alp İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Alp İsminin Anlamı
Almila İsminin Anlamı Nedir? Almila İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Almila İsminin Anlamı
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri'ne ilgi festivalle arttı
YAŞAM Hititlerden beri elde ediliyor! İşte tuz şehri
Ada İsminin Anlamı Nedir? Ada İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ada İsminin Anlamı
Beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya hayran bıraktı
YAŞAM Beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya hayran bıraktı
101 yaşındaki moda ikonu Iris Apfel: İlginç tarzıyla "modanın ender kuşu" olarak anılıyor
YAŞAM 101 yaşındaki moda ikonu Iris Apfel: İlginç tarzıyla ...
Orta Çağ'dan kalma altın vaşak küpeler 2023'te görücüye çıkıyor
YAŞAM Altın vaşak küpeler görücüye çıkıyor...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.