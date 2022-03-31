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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Asiye'ye pitbull saldırısı davasında sanıklar ne dedi?
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Gaziantep'te 2 pitbullun küçük Asiye'ye saldırısıyla ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Gaziantep'te tasmasız pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısıyla ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede sanıklar birbirini suçladı.

Son dakika: Asiye'ye pitbull saldırısı davasında sanıklar ne dedi?
Asiye'ye pitbull saldırısı davasında sanıklar ne dedi?
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AA

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin haklarında "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar Mustafa E, Süheyla K, Zeliha C. ve Mustafa Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Tutuksuz sanıklar Mustafa E'nin ağabeyi Mustafa E. ve Zeynep C. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi, Ateş ailesi ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen özel bir veteriner kliniğinin sahibi İ.T, köpeklere ikinci doz kuduz aşısı yapılması için personel gönderdiğini belirterek, köpeklerin kliniğe hiç gelmediğini, bu yüzden klinikte kayıt tutulmadığını aktardı.

Sanık Zeynep C, tanığın önceki ifadede adından bahsetmediğini belirterek, "Burada ne oluyorsa adımdan bahsediyor. Zomo ve Asil isimli her iki köpeğin Mustafa Y'ye ait olduğunu biliyorum ama kuru ve yaş mama siparişini veren Mustafa E'dir." dedi.

Sanık Mustafa E, köpeklerin aşılı olduğundan dahi haberinin olmadığını öne sürerek, Zeynep C'nin beyanlarının doğru olmadığını, mamaları kendisinin almadığını iddia etti.

Diğer sanıklar da iddiaları reddetti.

Duruşma savcısı eksik hususların giderilmesini ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme, veteriner hekim M.C.Ç'nin gelecek duruşma dinlenmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Savcılığın tutukluluğa itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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