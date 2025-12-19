Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Aşk Biter mi?'den 50. oyun kutlaması

        'Aşk Biter mi?'den 50. oyun kutlaması

        Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı "Aşk Biter mi?", 50. oyun heyecanını oyuncular ve ekip arkadaşlarıyla birlikte kutladı...

        Giriş: 19.12.2025 - 00:28 Güncelleme: 19.12.2025 - 00:28
        'Aşk Biter mi?'den 50. oyun kutlaması
        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı olan, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği “Aşk Biter mi?”, 50. temsilini Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşturdu. İlk sezonundan itibaren sahnelere hızlı bir giriş yapan oyun, bu özel geceyi 50. temsiline özel hazırlanan kutlama pastasıyla yaptı.

        Başrollerinde Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın yer aldığı yapım, sezon boyunca yakaladığı ivmeyi 50. temsilinde de sürdürdü. Temsilin ardından sahne arkasında bir araya gelen oyuncular ve yaratıcı ekip, bu anlamlı başarıyı kuliste yapılan samimi bir kutlamayla paylaştı. Kutlama sırasında Kerem Alışık durgularını şöyle dile getirdi: “Oyun sesini değil sözünü yükselten bir oyun oldu. Bu da bize büyük bir gurur ve mutluluk verdi. Önemli olan süreklilik ve devamlılık, başarıyı böyle tanımlıyoruz biz. 50’nci oyun, bu devamlılığın ürünü, istikrar her zaman başarıdır. Mevlana’nın dediği gibi ‘taşı delen suyun gücü değil, damlaların istikrarı ve sürekliliği’. Dolayısıyla bunu sağlamak ve önümüzdeki diğer oyunları oynayacak olmak sözün, konuşmanın değer görmediği bir yer. Çünkü her şeyi anlatıyor. Partnerim Evrim Alasya’ya, yönetmenimize, yapımcılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.”

        Evrim Alasya ise 50’nci oyunu heyecanını şu sözlerle paylaştı: “Olabilecek en güzel projelerden birinin içindeyim. Işıl Hocam'ın da dediği gibi söyleneceği sahnede söyleyip yapıyoruz. Böyle bir dönemde, bu koşullarda buralara gelmek zor; o yüzden ikinci kez şanslıyız. Karşılığını da görüyoruz, hepimizin emeğine eline sağlık.”

        Yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da tiyatroseverlerle buluşarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Aşk Biter mi?”, Londra’daki dünyaca ünlü Cambridge Theatrebaşta olmak üzere Avusturya/Bregenz ve İsviçre/Zürih duraklarını kapsayan Avrupa turnesiyle uluslararası alanda da dikkat çekti.

        Türk edebiyatının usta kalemleri Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, Didem Madak, Maria Missakian ve Sıdıka Su’nun eserlerinden ilhamla sahneye taşınan yapım, şiirle örülü anlatımı ve duygusal yoğunluğuyla izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kerem Alışık ve Evrim Alasya, sahnedeki uyumlarıyla oyunun her temsilinde izleyiciyle güçlü bir bağ kurmaya devam ediyor.

        Aşk Biter mi? Oyun Programı

        22 Aralık 2025, Pazartesi

        Caddebostan Kültür Merkezi – Büyük Salon

        25 Aralık 2025, Perşembe

        Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

        7 Ocak 2026, Çarşamba

        Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

        22 Ocak 2026, Perşembe

        AKM Tiyatro Salonu

        27 Ocak 2026, SalıZorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

