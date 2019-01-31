'Aşk Dizeleri' İş Sanat'ta

Bir şubat ayı klasiği haline gelen 'Aşk Şiirlerinden Seçmeler' şiir tutkunlarına yine romantik bir gece vadediyor. Atilla Birkiye'in hazırladığı, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Metin Belgin ve Hakan Gerçek’in sesleriyle hayat vereceği “Sende Ben İmkânsızlığı Seviyorum” başlıklı dinleti 11 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Sanat’ta gerçekleştirilecek.

Serdar Yalçın’ın piyanosu ve besteleri eşliğinde bir sanatçı lokali atmosferinde gerçekleşecek dinletide, modern şiirimizin ustaları Ahmed Hâşim, Nâzım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Oktay Rıfat, Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, İlhan Berk, Sabahattin Kudret Aksal, Necati Cumalı, Özdemir Asaf, Attilâ İlhan, Arif Damar, Can Yücel, Ümit Yaşar Oğuzcan, Turgut Uyar, Edip Cansever ve Cemal Süreya’dan seçilmiş şiirler yer alıyor.