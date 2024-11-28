KAFEİN, ALKOL VE GÖZ BÜYÜMESİ

Kafein, "savaş ya da kaç" tepkisini tetikleyen adrenal bir uyarıcıdır ve bu da gözlerin büyümesine yol açar. Alkol ve kafein tüketimi sonrası yapılan beyin taramaları, beynin bazı bölgelerine daha az kan akışı olduğunu göstermiştir. Bu adrenal tepkiler, çevredeki potansiyel tehditleri maksimum düzeyde algılamak için gözlerin genişlemesini sağlar.