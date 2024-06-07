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        Haberler Bilgi Magazin Aşk-ı Memnu bugün var mı? Aşk-ı Memnu hangi günler yayınlanacak, tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

        Aşk-ı Memnu bugün var mı? Aşk-ı Memnu hangi günler yayınlanacak?

        Bir döneme damga vuran Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi, televizyon ekranlarına geri döndü. İlk bölümü 6 Haziran Perşembe günü yayınlanan dizi tekrar bölümleriyle izleyici ile buluştu. Başrollerini Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi 2008-2010 yılları arasında yayınlandı. İşte Aşk-ı Memnu ne zaman yayınlanıyor sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 20:56 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:56
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        Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Aşk-ı Memnu dizisinin ilk bölümü 4 Eylül 2008 yılında yayınlanırken, dizi 79. final bölümüyle ekranlara veda etmişti. Peki, "Aşk-ı Memnu bugün var mı? Aşk-ı Memnu hangi günler yayınlanacak, tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?" İşte Aşk-ı Memnu dizisinin yayınlandığı tarihleri...

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        AŞK-I MEMNU DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        Aşk-ı Memnu'nun tekrar bölümleri 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D'de başladı.

        Dizinin tekrar bölümleri saat 20.00'de başlayacak. Aşk-ı Memnu pazar günü yeniden saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

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        AŞK-I MEMNU DİZİSİNİN KONUSU

        Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu ediyor.

        Bu, romanın ikinci dizi uyarlamasıdır, ilk uyarlama 1975 yılında Halit Refiğ yönetmenliğinde TRT'de yayınlanmıştır.

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        AŞK-I MEMNU NE ZAMAN YAYINLANMIŞTI?

        Aşk-ı Memnu'nun ilk bölümü 4 Eylül 2008'de ekranlara geldi. Dizinin 79. son bölümü ise 18 Haziran 2009'da yayınlandı.

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