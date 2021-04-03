Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aş-ı Memnu isimli romandan uyarlanan fenomen dizi Aşk-ı Memnu eski bölümleriyle tekrar ekrana gelecek. Reyting rekortmeni Aşk-ı Memnu dizisi araştırılıyor. Aşk-ı memnu dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Aşk-ı Mamnu hangi kanalda?

AŞK-I MEMNU DİZİSİ KONUSU NE?

Adnan Bey, eşini kaybettikten sonra uzun yıllar, sosyal çevresinden uzak durmayı seçmiş, bütün ilgi ve sevgisini küçük yaşta annesiz kalançocukları Nihal ve Bülent’e vermiş, varlıklı bir İstanbul beyefendisidir..Çocuklarını büyütürken en büyük yardımcısı, onu karşılıksız bir aşkla seven Matmazel De Courton’dur. Eşi ölürken çocuklarını Matmazele emanet etmiştir. Çocuklar için matmazel hem anne, hem öğretmen hem de arkadaştır..Üniversite öğrencisi olan Behlül , küçük yaşta ailesini kaybettikten sonra Adnan Bey’in himayesinde büyümüştür.Uçarı, çapkın ve hayatı pek de ciddiye almayan Behlül de Adnan Bey’in evinde yaşamaktadır.

Adnan Bey’in sessiz sakin hayatı, kendinden yaşça oldukça küçük olan Bihter’e aşık olmasıyla değişir..Bihter, cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Firdevs Hanım’ın küçük kızıdır.

Eşini bir süre önce kaybeden Firdevs Hanım, lüks yaşama fazlasıyla önem verdiği için eşinden miras kalan serveti kısa sürede tüketmiştir. Yaşam standardından ödün vermeden yaşamını sürdürmek isteyen Firdevs hanımın zengin biriyle evlenme çabasındadır. Hedefinde ise Adnan Bey vardır.Genç yaşta anne olmayı bir türlü kabullenemeyen, hayatını istediği gibi yaşayamamasına sebep olarak gördüğü kızları Peyker ve Bihter’le sürekli çekişme halinde olan Firdevs hanım, Adnan Bey’in Bihter’e evlenme teklif etmesiyle yıkılır. Adnan Bey den çok etkilenen Bihter, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesinin canını yakmak için onun karşı çıkmasına rağmen Adnan Bey’in teklifini kabul eder.

Adnan Bey’in yakın çevresinde de bu kararın yankıları farklı olur. Babasına aşırı düşkün olan Nihal onu kimseyle paylaşmak istememektedir. Bülent durumu sevinçle, Matmazel ise hüzünle karşılar.Genç eşiyle mutlu bir hayatı düşleyen Adnan Bey, evde yaşanacak sorunlara hazırlıklıdır, ama zamanla bunların üstesinden gelebileceğine inanmaktadır.Bihter Nihal çatışması evliliklerinin ilk günlerine damgasını vurur. Bihter’in evin çalışanlarına karşı tavrı da evdekilerin kamplara ayrılmasına neden olur.Sağlık sorunları yaşayan Firdevs Hanım’ın maddi durumu da iyice bozulunca, o da Adnan Bey’in evine yerleşir. Firdevs Hanımın eve yerleşmesiyle, sorunlar çığ gibi büyümeye başlar. Firdevs Hanım’ın bir anda evin hakimi konumuna gelmesi, evde çalışanları da huzursuz etmektedir.Adnan Bey Bihter için Firdevs Hanım’a katlanmaya çalışırken Nihal’in huzursuzlukları giderek artmaktadır.

Behlül’ün evdeki varlığı da Bihter için başka bir tehdittir. İki genç engel olamadıkları bir şekilde birbirlerinin çekim alanına girerler..İkisi de tehlikeyi sezerek birbirlerinden uzak durmaya çalışsalar da, bunu başaramazlar. Firdevs Hanım durumu fark ettikten sonra, gerek Bihter’in gerekse kendisinin rahat yaşamlarını kaybetme korkusuyla Bihter’i uyarınca aralarında bitmek bilmeyen çekişmelere bir yenisi daha eklenmiş olur. Bihter duygularını inkar eder, önceleri kendine bile itiraf edemez ama, sonra Behlül’e büyük bir tutkuyla bağlandığını fark eder.

Behlül de bütün kaçış yollarını aramasına rağmen sonunda yasak aşka teslim olur. Zaman zaman suçluluk duygusu ağır bassa da Bihter’i sevmekten vazgeçmesi mümkün değildir..Her şeyini borçlu olduğu Adnan Bey’e ihanet etmenin ağırlığıyla, Bihter’i suçlar..Dışarıdan bakıldığında sessiz sakin görünen evin içinde, büyük fırtınalar kopmaktadır..Firdevs Hanım Bihter’in evliliğini korumak adına, kendince bir çözüm bulur. Behlül’ü Bihter’den uzaklaştırmak için Nihal’le aralarını bulmaya çalışır.Nihal zaten içten içe Behlül’ü sevmektedir. Behlül de yasak aşkın pençesinden kurtulmak için bu fikre sarılır..

Bihter’le Behlül’ün ilişkisini fark eden Matmazel bunu kimseyle paylaşamadığı için Nihal’in Behlül’le nişanlanmasına da engel olamaz. Bu nişan Adnan Bey’i mutlu ederken küçüklüğünden beri evin hizmetkarları arasında olan Beşir’i kahreder.. Beşir çocukluğundan beri Nihal’e, imkansız olduğunu bile bile büyük bir aşkla bağlıdır.Nihal ve Behlül adım adım evliliğe giderken, beklenmedik şekilde gelişen olaylar aileyi büyük bir felakete sürükleyecektir.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI KİM?

Beren Saat

Kıvanç Tatlıtuğ

Selçuk Yöntem

Hazal Kaya

Nebahat Çehre

Zerrin Tekindor

Nur Fettahoğlu

Batuhan Karacakaya

İlker Kızmaz

Baran Akbulut

Rana Cabbar

Recep Aktuğ

Zerrin Nişancı

Pelin Ermiş

Evren Duyal

Gülşen Tuncer

Fatma Karanfil

Ufuk Kaplan

Eda Özerkan

Gülizar Irmak

Hayal Köseoğlu

Burçin Oraloğlu

Alay Cihan

AŞK-I MEMNU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sevilen dizi Aş-ı Memnu Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.