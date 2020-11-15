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Aşk Masalı oyuncuları kimler? Aşk Masalı filmi konusu nedir?

Aşk Masalı filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. İşte başrolünü Algı Eke ile Emre Kızılırmak'ın aldığı Aşk Masalı filmi ile ilgili merak edilenler...

Aşk Masalı oyuncuları kimler? Aşk Masalı filmi konusu nedir?

Aşk Masalı oyuncuları kimler? Aşk Masalı filmi konusu nedir? Star TV izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Romantik komedi türündeki Aşk Masalı bu akşam sinemaseverler ile buluşacak.

AŞK MASALI OYUNCULARI

Algı Eke, Emre Kızılırmak, Recep Güneysu, Ayşenil Şamlıoğlu, Hazal Şenel, Ayşen Sezerel, Kıvanç Baran

AŞK MASALI FİLMİ KONUSU

Masal, patronun çapkın, yakışıklı oğlu Akın'a yıllardır platonik bir aşkla bağlı hayalperest bir kızdır. Akın, Masal'ın farkında bile değildir, üstelik şirketin en havalı kadını Cansın ile çıkmaya başlamıştır. Masal, bu duruma daha fazla dayanamayarak bir şeyler yapmaya karar verir.

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