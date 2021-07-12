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Aşk Oluversin Gari filmi oyuncuları kimdir? Aşk Oluversin Gari filmi konusu ve karakterleri

Aşk Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? Aşk Oluversin Gari filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir Ege masalı olan Aşk Oluversin Gari filmiyle tüm merak edilenler haberimizde...

Aşk Oluversin Gari filmi oyuncuları kimdir? Aşk Oluversin Gari filmi konusu ve karakterleri

Aşk Oluversin Gari filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. 2021 çıkışlı komedi türündeki filmide Güney ile Derya'nın başından geçen maceraları konu alıyor.

AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Güney, arkeolog olan genç bir adamdır. Bir gün babası Salih'in tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenir ve otelin yapımını engellemek için Salihköy'e gider. Otel yapımını durdurmak için çalışmalara başlayan Güney, bu sırada kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya ile tanışır. Oteli yapmaya kararlı olan Salih, bunun için her türlü usulsüzlüğü yapmaya hazırdır. Ancak onun işleri oğluğunun Salihköy'e gittiğini öğrenmesiyle karışır. Köyde bir antik kent olduğundan şüphelenen ve bunun peşine düşen Güney, bu süreçte kendisini aşkın içinde bulur.

AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI

Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk

AŞK OLUVERSİN GARİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri Muğla Milas'ta gerçekleşmiştir.

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