'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!

Türk emniyet teşkilatının en iyi cinayet uzmanları İstanbul’da yetişir. Bunun nedeni ise Türkiye’de en çok cinayetin işlendiği yerin İstanbul olmasından kaynaklanıyor.

İstanbul polisi, Anadolu’da görev yapan polis memurlarına oranla daha çok cinayet dosyasına bakarak sahada daha da pratikleşiyor. Gerek sokak polisliği, gerek teknik takip ve teknolojiden iyi faydalanan İstanbul polisi, onlarca inanılmaz cinayetin çözülmesine imza attı. İşte bunlardan biri de 2004 yılında işlenen korkunç bir olaydı.

JANDARMA BÖLGESİNDE YAKILMIŞ CESET Takvim yaprakları 10 Şubat 2004’ü gösteriyordu. Gelen bir ihbar Kemerburgaz jandarma ekiplerini hareket geçirdi. Bir cesedin bulunduğu ihbarına giden Jandarma ekipleri tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı. Ormanlık alana atılmış yanmış bir erkek cesedinin görüntüsü korkunçtu. REKLAM KİMLİĞİ BELİRSİZDİ Kimliği belirsiz erkek cesedin neyle, nasıl öldürüldüğü ve kim tarafından buraya atıldığı henüz bilinmiyordu. Jandarma ekipleri bu yönde çalışma başlatarak cesedi incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Aradan iki gün geçtikten sonra Tekirdağ’da polise giden bir kadın, kocası Ramazan B.’nin kayıp olduğunu ve kendisine ulaşılamadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu.

ARACI DA ORTADA YOKTU Tekirdağ’da bir müzikhol çalıştıran Ramazan B., 59 plakayla başlayan aracıyla esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bu arada jandarma ekipleri, cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatmıştı. Yıllarca cinayet masasında çalışan emekli polis memuru Fuat Karabulut, bu cinayeti Küçükçekmece ilçe ekiplerinin müthiş çalışmasıyla çözüldüğünü anlattı. POLİS ARACINI BULDU Karabulut, ekiplerin kendi bölgelerinde rutin çalışma yaptıkları bir zamanda dikkatlerini bir otoparktaki aracın çektiğini söyledi. Aracın plakasını şüpheli bulduğunu anlatan Karabulut şöyle devam etti: "59 plakalı aracı incelediklerinde, Tekirdağ’da kayıp başvurusu bulunan Ramazan adlı kişinin aracı olduğunu görüyorlar. Hemen aracın içi incelemeye alınıyor. Kim tarafından bırakıldığına bakılıyor. Elde edilen bilgilere göre, aracı bırakanın eşkali kayıp Ramazan adlı kişiyle uyuşmuyor. Arkadaşlarımız, bunun bir cinayetle sonuçlandığını düşünüyor."

Emekli cinayet uzmanı Fuat Karabulut REKLAM YANMIŞ CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Emekli cinayet uzmanı Fuat Karabulut, arkadaşlarının hemen kayıp kişiyle ilgili bilgileri ve telefon kayıtlarını araştırdığını belirterek, "Aracın bırakıldığı güne yakın bir zamanda Kemerburgaz’da yakılmış bir erkek cesedinin bulunduğunu görüyorlar. Bunun üzerine jandarma ekipleriyle irtibata geçerek o cesedin bu kayıp kişiye ait olabileceği düşünülüyor. Yapılan çalışmalarda arkadaşlarımızın düşündüğü çıkıyor. Ceset yakılmış kayıp kişiye ait çıkıyor. Tekirdağ’dan çıkan Ramazan adlı kişi geldiği İstanbul’da öldürülmüştü. Geriye kim tarafından ve neden öldürüldüğü ortaya çıkarılması gerekecekti" ifadelerini kullandı. ESKİ SEVGİLİSİNİN İZİ Cinayete kurban giden kişilerin önce profili ortaya çıkarılıyor. Ardından tüm ilişkileri ve son yaptığı görüşmelere bakılıyor. Bu cinayet dosyası da öyle oldu. Profili çıkarılan Ramazan B.’nin 2 yıl önce müzikholünde şarkıcılık yapan genç bir kadınla sevgili olduğu öğrenildi. Elde edilen bu bilgi cinayetle bağlantılı bir iz olabilir miydi? SON GÖRÜŞMESİ ESKİ SEVGİLİSİYLE ÇIKTI Cinayet uzmanı emekli polis memuru Karabulut, bu eski ilişkinin mercek altına alındığını söyleyerek, "Telefon kayıtlarına bakıldığında, maktulün en son görüştüğü kişi bu eski sevgilisi çıkıyor. Böyle çıkınca eski sevgilisinin oturduğu yer inceleniyor. Fatih’te yeni sevgilisiyle oturduğu tespit ediliyor. Bütün izler Fatih’teki eve doğru çıkmaya başlıyor" dedi. REKLAM