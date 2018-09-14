Cuma günleri ekrana gelen Aşk ve Mavi dizisi, dizi sezonun açıklmasıyla birlikte her cuma izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki; Aşk ve Mavi yeni bölüm ne zaman başlayacak? Dizinin yeni sezon ilk bölümünün ne zaman başlayacağı belli oldu. Öte yandan Aşk ve Mavi'nin yeni sezon ilk bölümü olan 70. bölümün fragmanı da yayınlandı. İşte Aşk ve Mavi 70. bölüm fragmanı...

AŞK VE MAVİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk ve Mavi dizisinin yeni sezon ilk bölümü yani 70. bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da belli olmuş oldu? Fragmanda dizinin 21 Eylül Cuma günü saat 20.00'de ekrana geleceği bilgisi izleyicilerle paylaşıldı.

İşte Aşk ve Mavi 70. bölüm fragmanı:

AŞK VE MAVİ DİZİSİ

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.

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