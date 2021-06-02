'Aşk Yolunda' tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

'Aşk Yolunda'nın çekimleri tamamlandı

Başrollerini Çiğdem Batur, Şahin Irmak ve Bora Cengiz'in paylaştığı Aşk Yolunda filminin çekimleri tamamlandı. Seçil Çömlekçi'nin 'Bizimkisi Bir Ah Hikâyesi' adlı kitabından uyarlanan filmin senaryosu ise yazarın kendisi tarafından kaleme alındı

'Aşk Yolunda'nın çekimleri tamamlandı
'Aşk Yolunda' tamamlandı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yapımcılığını Aytaç Medya adına Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz'un, yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun yaptığı, 'Aşk Yolunda' adlı sinema filminin başrollerinde Çiğdem Batur, Şahin Irmak ve Bora Cengiz, Ayhan Taş, Çetin Altay, Asuman Dabak, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Bengi İdil Uras, Alev Oraloğlu, Kaan Güvenilir, Belinay Köse ve Yağız Bankoğlu paylaştı. Romantik komedi türündeki film sinema salonlarının açılması ile birlikte gösterime girecek.

Yapımcı Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz; bütün sinemaseverler gibi sinema salonlarının açılacağı, günü beklediklerini belirterek, "Beyazperde aracılığıyla insanımıza bir nebze de olsa dokunabilmek, onları eğlendirebilmek hem gönüllere hem de akıllara hitap eden bir film oldu"

Filmin Konusu: Şanssızlığı her yerde başına bela olan güzeller güzeli 'Bade', evlenme teklifi alacağı sırada sevgilisi 'Arda'dan ayrılır ve kendini bir baht açma yolculukta bulur. Muskalar, hocalar, terapiler, yeni çıkmış tüm öğretiler gibi bir dolu yol denedikten sonra yepyeni bir fikir düşer önüne; Kişinin şanssızlığının nedeni Atalarının aldığı ahlar olabilir... Bu ahın sorumlusunu ararken kendini ebesinin köyünde bulan Bade'nin en büyük yardımcısı ise kendi gibi şanssız biri olan Yusuf'tur. İkili girdikleri türlü maceraların sonunda şanssızlıklarının en büyük şansı olduğunu anlayacaklar mı?

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Murat Şeker: Çok sağlam devlet destekli 'Sinema sizi bekliyor' şeklinde duyuru kampanyası lazım
KÜLTÜR-SANAT'Tom Cruise gibi yapmaları lazım'
Güler Sabancı: Bu insanları tanımak insanlık adına bana büyük umut ve şevk veriyor
KÜLTÜR-SANAT5 Fark Yaratan tanıtıldı
Baksı Müzesi Osman Dinç’in heykelleri ile Contemporary İstanbul’da
KÜLTÜR-SANATİstanbul’da “Anadolu’ya bir gönderme”
Borusan 'Egemenlik'le Contemporary'de
KÜLTÜR-SANATBorusan 'Egemenlik'le Contemporary'de
Aypera'ya reklam teklifi geldi
KÜLTÜR-SANATAypera'ya reklam teklifi
Sinema salonları Oscarlı filmlerle açılacak
KÜLTÜR-SANATOscarlı filmlerle açılacak
"Müzik Susmasın" projesiyle müzisyenlere 3 bin lira ödeme yapılacak
KÜLTÜR-SANATBakanlık açıkladı: Müzisyenlere 3 bin lira destek
Sinemaların açılışı 1 Temmuz'a ertelendi
KÜLTÜR-SANATSinemaların açılışı ertelendi
Çevreci konser: 'Geri Dönüşüm'
KÜLTÜR-SANATÇevreci konser: 'Geri Dönüşüm'
Sinema sektöründen açılmayla ilgili yeni talep
KÜLTÜR-SANATSinemacılar salonları açmak istemiyor