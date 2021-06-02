'Aşk Yolunda' tamamlandı 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını Aytaç Medya adına Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz'un, yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun yaptığı, 'Aşk Yolunda' adlı sinema filminin başrollerinde Çiğdem Batur, Şahin Irmak ve Bora Cengiz, Ayhan Taş, Çetin Altay, Asuman Dabak, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Bengi İdil Uras, Alev Oraloğlu, Kaan Güvenilir, Belinay Köse ve Yağız Bankoğlu paylaştı. Romantik komedi türündeki film sinema salonlarının açılması ile birlikte gösterime girecek.

Yapımcı Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz; bütün sinemaseverler gibi sinema salonlarının açılacağı, günü beklediklerini belirterek, "Beyazperde aracılığıyla insanımıza bir nebze de olsa dokunabilmek, onları eğlendirebilmek hem gönüllere hem de akıllara hitap eden bir film oldu"

Filmin Konusu: Şanssızlığı her yerde başına bela olan güzeller güzeli 'Bade', evlenme teklifi alacağı sırada sevgilisi 'Arda'dan ayrılır ve kendini bir baht açma yolculukta bulur. Muskalar, hocalar, terapiler, yeni çıkmış tüm öğretiler gibi bir dolu yol denedikten sonra yepyeni bir fikir düşer önüne; Kişinin şanssızlığının nedeni Atalarının aldığı ahlar olabilir... Bu ahın sorumlusunu ararken kendini ebesinin köyünde bulan Bade'nin en büyük yardımcısı ise kendi gibi şanssız biri olan Yusuf'tur. İkili girdikleri türlü maceraların sonunda şanssızlıklarının en büyük şansı olduğunu anlayacaklar mı?